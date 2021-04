Ever Given

délka 399,94 m

výška 58,8 m

rychlost 42.2 km/h

Webovou aplikaci vytvořil Garrett Dash Nelson. Kombinuje satelitní mapu zeměkoule a fotografii kontejnerového kolosu. Na stránce http://evergiven-everywhere.glitch.me/ si tak můžete loď umístit na jakékoli místo na zeměkouli. A nemusíte se bát, že poměr lodi k okolí netrefíte. Tvůrce v hravé aplikaci myslel i na toto a loď zachovává poměrnou velikost k místu, kam ji dáte.

Čtyřsetmetrová loď tak zabere více než polovinu délky Václavského náměstí (zhruba od koně po Vodičkovu ulici), Nuselský most je delší jen o zhruba 85 metrů. Pro nás suchozemce jsme do galerie vybrali nejen místa na Vltavě, ale také třeba letiště, zmíněné Václavské náměstí a Nuselský most.

Napříč vodní nádraží Seč nebo v písníku Opaťák by se vešla tak akorát, na Labi v Pardubicích pod zdymadlem by ale boky lodi brousily břehy, relativně pohodlný prostor na otočení by měla pouze na Rozkoši. Ještě zajímavěji vyjde srovnání velikosti lodi s Velkým náměstím v Hradci nebo pardubickou Třídou Míru a Pernštýnským náměstím. Těsný souboj pak kontenjnerová loď vede s elektrárnou v Opatovících