Lázně Libverda – Policisté na Frýdlantsku budou hlídkovat na kolech, která pro ně zakoupily obce. Slibují si od toho lepší kontakt lidí s policisty i zlepšení hlídkové služby a prevence. Po dvou speciálně upravených kolech převzali dnes policisté z obvodních oddělení v Hejnicích a Novém Městě pod Smrkem.

Ilustrační foto | Foto: Otakar Grund

Lehká, dobře odpružená kola v celkové hodnotě 130.000 korun umožní policistům dostat se do míst, kam auto nemůže, a dohlížet i v okolí singltrekových tratí.

Hlídková služba

„Rozhodně to neznamená, že když někdo nahlásí třeba vloupání, vyrazí tam policista na kole," řekl vedoucí územního odboru liberecké policie Pavel Finkous. Na výjezdy budou dál vyrážet policisté v automobilech či na motocyklech. Kola jsou určena pro hlídkovou službu. „Sloužit budou okrskářům, kteří dosud chodili pěšky, aby se mohli pohybovat rychleji a obsáhnout co největší území," doplnil Finkous. Pomůže to podle něj i lepšímu kontaktu s lidmi. „Ti uvidí, že nejsme žádní páprdové, kteří si jen vozí zadky v autě," poznamenal.

Současný trend

Podle krajského policejního ředitele Milana Franka jsou cyklohlídky v současné době trendem, navíc šetří i pohonné hmoty.

Policistů na kolech přibývá, pro náročné terény na Frýdlantsku však nebyla kola, která policie běžně nakupuje, příliš vhodná. Běžně používaná trekingová kola jsou pro zdejší terény příliš těžká. Pomohli proto starostové, kteří se spojili a kola pro policisty koupili. „Slibujeme si od toho, že policisté budou v užším kontaktu s občany a také s turisty, kterých v regionu přibývá," řekl starosta Lázní Libverda Jan Pospíšil.