Centrum využijí všichni - jak profesionální sportovci a národní týmy, tak i amatéři. Budou se tu pořádat i sportovní akce mezinárodního významu. Dokonce sem nemusíte své vybavení vozit. V Polaně Jakuszycka budou fungovat velké půjčovny lyží a kol. U centra budou zastavovat autobusy, nabízí ale i několik stovek parkovacích míst. Zastavovat tu budou i vlaky.

Chystají mezinárodní akce

V tělocvičnách a některých pokojích byl instalován hypoxický systém, který umožňuje regulovat hladinu kyslíku a například simulovat vysokohorské podmínky. V zařízení také čekají specializovaní trenéři běžeckého lyžování a bruslení. „Dolnoslezské sportovní centrum v Polaně Jakuszycka je jednou z našich vlajkových sportovních investic. Celoroční multifunkční zařízení bylo vytvořeno s ohledem na profesionální i amatérské sportovce,“ popsal radní Dolnoslezského vojvodství Tymoteusz Myrda.

Běžecké tratě a biatlonová střelnice vznikly v úzké spolupráci s Mezinárodní lyžařskou federací a Mezinárodní biatlonovou unií, aby se zde mohly pořádat závody Světového poháru. V lednu 2024 je zde naplánováno Mistrovství Evropy juniorů v biatlonu.

V Polaně Jakuszycké se už téměř půl století pořádají různé významné sportovní akce. Více než 40 let se zde koná největší a nejstarší lyžařská událost v Polsku, Piast Race. Ročně se do něj zapojí až 10 000 lidí. Mnohokrát se zde konalo i Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Polska v běhu na lyžích a biatlonu, závody psích spřežení, orientační běhy, v létě a na podzim se zde konaly i závody na kole a na běžkách.

Zřízení sportovního centra v Polaně Jakuszycka bylo možné díky spolupráci mezi polskou vládou a vojvodstvím. „Zde, na jihu Dolního Slezska, budeme moci spojit sport s turistickými atrakcemi s dostupností pro amatéry i profesionály. Jsem velmi rád, že budeme moci rozvíjet naše vynikající talenty a využít toto centrum k tomu, aby nás svými úspěchy těšily další generace sportovců,“ popřál centru předseda polské vlády Morawiecki.

Harrachov závidí

Polana Jakuszycka je unikátní místo díky svému mikroklimatu. Nachází se v nadmořské výšce 886 metrů nad mořem, ale podmínky jsou zde podobné těm, které se vyskytují až v dvojnásobné nadmořské výšce. Podle vojvodství je to díky poloze místa na rozhraní dvou atmosférických front, a to Azorských ostrovů a Grónské nížiny. Ročně je na mýtině i 150 dní sněhu. „Skutečnou silou Polany jsou běžecké tratě. Věřím, že zde budou trénovat budoucí olympijští medailisté,“ dodal jeden z iniciátorů výstavby Julian Gozdowski.

V regionu by mohlo vzniknout ještě unikátnější sportovní centrum. Na tahu je Česko. Jen pár set metrů od Polany Jakuszycke stále chátrají skokanské můstky v Harrachově. Včetně jednoho z pěti mamutích můstků na světě. „V Polsku jde vše rychle. To, s jakou rychlostí vybudovali centrum v Jakuszycích, je úžasné. Teď je na české straně, aby pokud možno co nejdříve zrekonstruovala areál skokanských můstků u nás v Harrachově. I když se ledy hnuly, samotná rekonstrukce je stále v mlze,“ poznamenal starosta Harrachova Jaroslav Čech.

Přáním harrachovské radnice je, aby na místě bývalé celnice na půli cesty mezi Harrachovem a Jakuszycemi vznikl velký hotel. Tak by z polského areálu těžilo i město, které nyní hledá investora, který by celnici a pozemky kolem ní koupil a hotel vybudoval. Do městské kasy by tak mohly plynout poplatky za ubytování. V budoucnu by navíc měla Harrachov a Jakuszyce propojit cyklostezka a běžecká trať.