Královéhradecko - Zastupitelé kraje určili prioritní síť silnic, do nichž kraj bude přednostně investovat. Na opravy všech silnic totiž nemá peníze. Největší naději na zlepšení stavu má 1464 kilometrů silnic zařazených do kategorií A a B.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Ty dohromady představují čtyřicet čtyři procent z 3315 kilometrů všech silnic druhých a třetích tříd v kraji. Ostatní silnice jsou v kategoriích C a D.

Stav cest v hradeckém kraji se každý rok zhoršuje ve finančním vyjádření zhruba o půl miliardy korun. Kraj přitom nemá v rozpočtu peníze na to, aby chátrání cest zastavil. Opravy financuje hlavně z evropských peněz, zatím z evropských fondů získal zhruba dvě miliardy korun. Takzvané vnitřní zadlužení silniční sítě se odhaduje na zhruba devět miliard korun.

V následujících letech by kraj chtěl do silnic ročně dávat nejméně 400 milionů korun na investice a dalších 450 milionů na běžnou údržbu, uvedl krajský radní pro dopravu Karel Janeček. Další peníze chce kraj získat z EU.

„Nikdo v republice nemá recept na to, jak financovat silnice druhé a třetí třídy. Kategorizace silnic je reakce na to, že prostě ty peníze do silnic nejsou," řekl hejtman Lubomír Franc.

Do kategorie A v délce 656 kilometrů patří většina silnic druhé třídy, významné silnice třetí třídy často využívané nákladní dopravou, které propojují tahy silnic první třídy či města s více než 5000 obyvateli. Na opačném konci stojí 287 kilometrů silnic kategorie D. Jde o slepé silnice, komunikace končící mimo zastavěnou oblast, cesty zpravidla bez hromadné dopravy a silnice převážně s šířkou vozovky do čtyř metrů.