Pod rukama programátorů ze společnosti More.is.More znovu ožívá Šporkův Kuks, Braunův Betlém a od včerejška i hrad, který nad východočeským Potštejnem nechal ve třináctém století vystavět rod Drslaviců.

Skrze aplikaci, která je zdarma ke stažení jak do telefonů, tak i tabletů, se návštěvníci seznámí nejenom s historií hradu, ale dozví se i o budovatelských snech Karla IV., či poznají bývalé majitele hradu. A to Pernštejny, Chamaré či Františka Jindřicha z Dobřenic.

Další výzvy

Pro samotné programátory byla zřícenina hradu a její digitální přeměna do doby její největší slávy zatím největším oříškem.

„Historická rekonstrukce pochází ze 14. a 15. století a pracovali na ni dva lidé více jak tři měsíce. Jedinými podklady pro zpracování byly výňatky z odborné literatury, pár starých pohlednic a knižních ilustrací, na které byl hrad vyobrazen,“ popsal strastiplnou cestu do neznámé historie hradu výkonný ředitel společnosti More.is.More Jiří Forejt.

Podle Jiřího Štěpána jsou tu však na poli digitalizace další výzvy. „Využití projektu prohlídek s využitím rozšířené reality, jehož je náš kraj průkopníkem nejen u nás, ale i ve střední Evropě, má celou škálu možností. A to nejenom pro studenty. Do budoucna bych byl rád, kdyby se do virtuálního světa podařila přenést i zřícenina hradu Pecka, či prvorepublikové pevnostní opevnění. Například Hanička či Dobrošov,“ uvedl hejtman Štěpán a ocenil dosavadní práci společnosti More.is.More.

Ta pomůže i těm nejmenším opět poznat kouzlo historie: „Dnešní generace dětí má k moderní výpočetní technice mnohem blíže než generace předcházející, a proto věřím, že právě děti a mládež se stanou průvodci svým rodičům a prarodičům a provedou je po historických památkách. Jsem rád, že tato aplikace má ohromné využití nejen v propagaci cestovního ruchu, ale je využitelná i pro školy.“

Potštejn byl nejmohutnějším a nejpevnějším hradem v celém Podorlicku. Hrad byl založen a vystavěn koncem 13. století. Naposledy byl obýván v roce 1635 a od té doby chátral. Zkázu hradního areálu dovršil na konci 18. století hrabě Jan Antonín Harbuval-Chamaré, který uvěžil pověsti a v podzemí marně hledal poklad Mikuláše z Potštejna. Po roce 1989 se hrad stal majetkem obce Potštejn, která jej v roce 1994 zpřístupnila veřejnosti.