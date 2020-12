Menší zájem veřejnosti o testování na covid-19 způsobil, že odběrové centrum ve Fakultní nemocnici Hradec Králové omezilo svůj provoz ze tří na dvě stanoviště. S odběry ale i tak stále pomáhá řada studentů. Jako odběrová sestra se od září dobrovolně zapsala například studentka 2. ročníku oboru Všeobecná sestra z hradecké lékařské fakulty Nicole Dohnalová. Do nemocnice chodí nejčastěji na 9,5 a šestihodinové směny. V odběrovém stanu se střídá s dalšími sestrami po dvou hodinách.

Odběrové centrum FNHK | Foto: Christine Havranová

„Když jsme v ochranných pláštích, tak se nemůžeme napít, najíst ani si dojít na WC,“ popisuje. Nejhorší to v oblecích podle Nicol bylo během horkých letních dnů. Jeden ze silných momentů, který ji utvrdil v tom, že dělá správnou věc, byl, když jí a kolegům přivezla malá holčička obrázek s nápisem "Spolu to zvládneme, děkujeme!". Obrázek si s kolegy nalepili na dveře od odběrové buňky a každý den jim zlepšuje příchod do práce.