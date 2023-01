Po uvítání se obě hlavy států uzavřeli na půl druhé hodiny do radniční zasedací místnosti. Před novináře pak jak Miloš Zeman, tak i Andrzej Duda, předstoupil s úsměvy na tváři. Duda při této příležitosti popřál Zemanovi klidný důchod. „Ale snad z politiky nezmizíte a vašemu hlasu a názorům bude naslouchat nejen Česká republika, ale i Evropská unie a Severoatlantická aliance,“ vzkázal Zemanovi Duda.

Sám by si pak přál, aby úspěšná česko-polská spolupráce pokračovala i s nástupem nové hlavy státu. Přišla řada i na otázku polských tanků Leopard pro Ukrajinu, kterou zatím brzdí Německo. „Nejsou to jednoduchá rozhodnutí, ale jsme připraveni poslat na Ukrajinu leopardy, které tu vytvoří menší útvar. Aby se však vytvořila brigáda, musí přispět i další země. A doufám, že se tak stane. A to i s ohledem na blížící se Ruskou ofenzivu,“ uvedl Duda. Zeman tento krok přivítal a neopomněl si rýpnout do současné ministryně obrany Jany Černochové. Využil totiž smeč, kterou před ním odpálil právě Duda, který odpovídal na otázku, co říká na slova bulharského prezidenta Rumena Radeva, podle jehož názoru je dodávka zbraní na Ukrajinu hasení ohně benzínem. „Radev je bývalý generál. A jako takový nerad vidí, že se zbraně dávají někomu jinému, než své vlastní zemi,“ nechal se slyšet Duda. „I já viděl jak, mě jinak sympatická ministryně obrany, když byla dotázána, zda by se Česká republika vzdala ve prospěch Ukrajiny tanků Leopard. Ta také, jemně řečeno, neprojevila příliš velké nadšení. Nicméně naše pomoc Ukrajině v podobě zbraní nás v přepočtu na počet obyvatel, řadí na první místa,“ uvedl Zeman.

Zdroj: Deník/ Petr Vaňous

Po tiskové konferenci vyrazil dosluhující prezident, spolu s náchodským starostou, na již připravené pódium na Masarykově náměstí. V jeho okolí na něj čekali veskrze jeho příznivci, ale i odpůrci, kteří na kašnu vyvěsili velké červené trenýrky a naproti pódiu stáli s nápisem Sbohem a šáteček.

Zdroj: Petr Vaňous

V poklidné atmosféře, kterou občas z hloučku odpůrců narušil pískot, pak odpovídal na dotazy občanů. Jim se například svěřil, že v mládí chtěl být hajným a po prezidenství také toužil být Generálním tajemníkem OSN. „Ale to už ve svém požehnaném věku nebudu,“ uvedl Zeman, který také všem doporučil jit k následujícím prezidentským volbám. Na otázku, zda ví, kdo jej na Hrade vystřídá, řekl, že jako prognostik to ví zcela jistě. „Bude to ten, který dostane nejvíce hlasů,“ řekl na jednom ze svýh posledních výjezdech v roli české hlavy státu Miloš Zeman.