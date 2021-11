Návštěvníci mohou prožít příběhy hrdinů. Nový prostor nabídne výstavu věnovanou totalitám 20. století a především lidem, kteří je zažili na vlastní kůži. Cílem projektu je, aby lidé poznali skrze výstavu životní osudy vybraných osobností.

Návštěvníci tak třeba uslyší právě hlas a vzpomínky válečného veterána Tomáše Sedláčka. „Je to jeden z nejsilnějších příběhů, který máme v Paměti národa zaznamenaný. Nejenom tím, co všechno dokázal, ale i tím jak o tom dokázal barvitě vyprávět,“ prozradil historik z instituce Post Bellum Miroslav Tyč.

Paměť národa a Post Bellum



Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století.

Dalším příběhem, který návštěvníky výstavou provede, je život Jaryny Mlchové. Na začátku války se vdala a i s manželem se přidala k odbojové skupině v rámci Petičního výboru Věrni zůstaneme. Své profese využila při míchání chemikálií, které způsobovaly nepravou žloutenku a zachránily řadu lidí před transportem do koncentračních táborů. Tyto a podobné příběhy natáčí organizace Post Bellum už 20 let a ukládá je do sbírky Paměť národa.

Projekt Paměť národa se snaží historické příběhy zachycovat a předávat dalším generacím. S tímto cílem vznikl i první kamenný institut, který bude sloužit jako výstava a výukové centrum.

Muzeum totalit 20. století

„Ta myšlenka vznikla asi před dvěma a půl lety. Dlouhé roky jsme pořádali jednotlivé výstavy a všechny ty zkušenosti jsme chtěli nějakým způsobem spojit do kamenné instituce. Protože sbírka, která je za námi, je obrovská,“ řekl kurátor výstavy Viktor Portel.

Paměť národa a Post Bellum řečí čísel:



13263 pamětníků v databázi

6684 publikovaných pamětníků

13908 registrovaných badatelů

100882 fotografií

44453 klipů

Hlavní část institutu tvoří moderní výstava připravená tak, aby poutavou formou přiblížila mladým lidem holocaust, bitvy a domácí odboj 2. světové války, komunistické politické procesy, okupaci 1968 nebo například normalizaci. „Snažíme se vyprávět příběhy v prostoru,“ zjednodušeně popsal interaktivní výstavu Portel.

Součástí výstavy jsou moderní technologie, které návštěvníkům umožní stát se přímými účastníky vyprávěných příběhů. Interaktivní tablety se sluchátky provedou diváky celým prostorem a občas je vyzvou ke splnění úlohy. Podzemní prostory vytvoří návštěvníkům kulisu, která pomocí projekce, promítání skrze kouř a zvukových efektů umocní jejich zážitek.

Nově vybudovaný prostor pro zhruba šestnáct lidí bude sloužit veřejnosti i školám.

Lidé z Paměti národa vytvořili v Machoňově pasáži také místo pro setkávání dětí s pamětníky, divadelní kroužky nebo workshopy a projekce pro školy. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 29. listopadu.