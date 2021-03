„Ve čtvrtek nocoval jeden pták na komíně ve Chvalči a v pátek další na štítu budovy ve Dřevíči u Hronova,“ informoval o prvních pozorováních čápů facebooková stránka o ptácích a živé přírodě v Ptačí oblasti Broumovsko. Čápi jsou tradičně posli jara. Jelikož se žádným lockdownem řídit nemusí může jejich přílet být i symbolem naděje.

Podle ornitologů není obvyklé, aby se první čápi bílí začali na Broumovsku objevovat v průběhu první březnové dekády. Takovýto brzký přílet je spíše výjimečnou událostí. „Nyní je teprve doba, kdy přes nás přelétávají čápi, kteří hnízdí severněji – v Polsku nebo Německu,“ říká zoolog ze Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka, podle jehož slov čápi využívající východní tahovou cestu přes Blízký Východ, Turecko a Balkán přilétají na hnízdiště na Broumovsku zpravidla až na konci března.

Čapí nej…



- každoročně se na východočeská hnízdiště vrací okolo 115 párů čápů bílých



- nejvíce hnízd v jednom sídle má Dvůr Králové nad Labem a Broumov se čtyřmi hnízdy



- nejmenší vzdálenost mezi současně obsazenými hnízdy je 125 m v Broumově



- nejdále zalétl čáp označený v Lhotě u Nahořan na Náchodsku, který byl nalezen v Zimbabwe, více než 10 tisíc km od domova

Zatímco čáp spatřený ve Chvalčí zřejmě jen využil dosud opuštěného hnízda pouze k noclehu na a druhý den zmizel do neznáma, tak pozorování čápa ve Velkém Dřevíči nabízí šanci odkrýt jeho životné příběh. Petr Kafka čápa „načetl“ a identifikoval že jeho dlouhé nohy nesou rumunský kroužek.

„Zadával jsem data do databáze, posílal je i přímo na rumunského koordinátora, ale ještě nemám zpětnou reakci,“ říká a nabízí různé alternativy jeho výskytu. „Je možné, že to bylo čáp od nás ze střední Evropy, kterého cestou na zimoviště odchytli v Rumunsku a okroužkovali ho. Je těžké to takhle odhadnout, nevíme jakého je stáří, uvidíme jaká přijde odpověď,“ je sám zvědavý Petr Kafka.

Nevylučuje ani možnost, že se jedná o jedince, který ani do Afriky vloni nedolétl. „ V posledních letech přibývá čápů, kteří pravidelně zimují na jihu evropského kontinentu – ať už je to Balkán nebo Španělsko. Tito čápi jsou tady potom opravdu brzy,“ hledá vysvětlení pro jeho brzký přílet. „Nevím ale jestli se ještě ve Dřevíči zdržuje nebo pokračoval jinam. Už jsem ho tam neviděl,“ říká Petr Kafka, který se s čápem okroužkovaným v Rumunsku dosudnesetkal.

„Jsou tady kromě českých kroužků celkem běžné polské a německé, ale Rumunsko je hodně neobvyklé. Asi před osmi, deseti lety se tu ale zdržoval čáp z Chorvatska. Je zajímavé zjistit jaký ptačí příběh za ním stojí – těžko odhadnout, co ho mohlo motivovat letět takhle na sever,“ přemýšlí nad ptákem, který možná zemi svého původu přeletěl minimálně o 500 kilometrů severo-západním směrem.

Dlouhou cestu ze zimovišť v Africe ale drtivá většina „kmotrů“ teprve absolvuje. Ptáci vracející se až z jižní Afriky mohou přilétnout klidně až na konci dubna a jejich pozdní návrat na domovské hnízdo je pak provázený souboji s ptáky, kteří přilétli dříve a hnízdo obsadili. Zatímco z oblasti Čadu musí ptáci uletět okolo šesti tisíc kilometrů, ze zimovišť v Namibii nebo v JAR pak neuvěřitelných deset tisíc kilometrů.

Daleko dříve ale už přiletl čáp například v západočeském Chebu, který dorazil už v druhé polovině února a podle údajů České společnosti ornitologické byl jedním z prvních navrátilců do Česka vůbec. O pár dní později se k němu přidala samička. Pro jejich brzký přílet mají místní pozorovatelé vysvětlení.

„Na zimu odlétají jenom do jižního Německa. Proto se tak brzo vrací zpátky,“ popisuje Chebanka Mária Cibová. „Na hnízdo se vrací stále stejný pár. Samička je okroužkovaná a tak se dá identifikovat. Minulý rok přiletěli 10. února, letos o týden později,“ doplňuje.

Kdy se dočkáme na východočeských komínech dalších čápů, závisí také na počasí. „Pokud je zima a prší, čápi se zdržují na vlhkých loukách, kde se snaží najít potravu a čekají na lepší počasí. Jakmile se oteplí a nad krajinou stoupají teplé vzdušné proudy, mohou tito úžasní plachtaři pokračovat ve své cestě. Snad bude počasí následujících dní jejich cestě přát,“ věří Barbora Kaminiecká, která stála při zrodu webu Čapí hnízda.

Návrat ptáků sleduje projekt



Prvního března začal letošní ročník mezinárodního projektu Spring alive/Jaro ožívá. Přestože astronomické jaro ještě nezačalo, v přírodě se objevují první jarní květiny a také se vrací stěhovaví ptáci z teplých krajin. V rámci projektu lidé z celého světa sledují návraty šesti druhů, mezi nimi je: čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná, vlha pestrá, rorýs obecný a břehule říční. Pokud je vy sami uvidíte, můžete je nahlásit a zapsat na www.springalive.net/cs-cz. Pobyt v přírodě navíc pozitivně působí na psychiku člověka, a to dnes potřebuje asi každý z nás. „Pozorování vybraných druhů přinese dětem nejen zajímavé zážitky a kontakt s přírodou, ale vyzkouší si i základní principy vědecké práce – zadání svých pozorování do databáze Jaro ožívá,“ vysvětluje Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, národní koordinátor programu Jaro ožívá.