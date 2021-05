„Nakonec ale bylo všechno jinak,“ říká koordinátorka pro cestovní ruch Kateřina Menšíková, že přeshraniční spoj nedorazil. „Vzhledem k epidemické situaci a stále platným omezením se Koleje Dolnośląskie rozhodly na poslední chvíli prodloužit pozastavení sezónních železničních spojení,“ říká , že se tuto informaci dozvěděla pouhý den před plánovaným příjezdem vlaku polských drah. „Pokud se epidemie zlepší, vlaky se vrátí na trasy od 3. června,“ má informace od polského dopravce.

První výraznější polská vlna návštěvníků se tedy opět odložila. V čase 10:12, kdy měly na adršpašské nádraží nacházející se jen pár desítek metrů od vstupu do skalního města dorazit z obou směrů dva vlaky, přijel jen ten od Trutnova. Z něho v deštivém dopoledni vystoupili pouze dva turisté.

Od otevření 12. dubna byla zaznamenána nejvyšší návštěvnost v neděli 9. května, kdy skalní město navštívilo 1151 turistů. Hlavně v týdnu je možnost si skály projít v poklidu. "Během všedních dní je návštěvnost do 250 lidí za den," říká Kateřina Menšíková, a dodává, že lidí s online vstupenkou přijíždí průměrně 57%. "Někteří návštěvníci si ale připlatí a kupují si dražší lístky na pokladně se slovy, že nás rádi podpoří," zmiňuje zajímavý postřeh a dodává, že od 25. května otevírá pro veřejnost i adršpašský zámek, kolem něhož se revitalizuje zámecká zahrada.

Původně polský dopravce plánoval, že se oblíbené sezónní spoje do České republiky vrátí už 24. dubna. Termín se sice téměř o měsíc posunul na 22. května, ale vzhledem k platným epidemickým omezením polská strana výlety za turistickými účely ještě neumožňuje. Vypravit vlak, který má hlavně charakter spoje do výletní destinace tak postrádá smysl. „Neustále sledujeme vývoj epidemie a doufáme, že se vlaky do České republiky budou moci vrátit na své trasy počátkem června,“ naznačuje mluvčí polského dopravce Koleje Dolnośląskie Bartłomiej Rodak.

Průvodci skalního okruhu tak mají alespoň delší čas na šíření informací do Polska, že nově funguje online předprodej. „Systém funguje dobře, nemáme žádné velké komplikace. Občas se stane, že se návštěvníkům nezobrazí QR kód, ale to je spíše kvůli tomu, že si nepovolí stahování obrázků,“ vysvětluje referentka informačního centra Linda Krecbachová asi nejčastější problém, se kterým se na zdejším infocentru setkávají. „Není ale problém, aby nám nahlásili jméno, my rezervaci vyhledáme a QR kód vytiskneme,“ říká, že ještě ladí drobné nedostatky. „V počátku jsme měli QR kód na rezervaci parkoviště na konci mailu a zjistili jsme, že návštěvníci ho často přehlédnou. Tak jsme ho přendali nahoru,“ uvádí příklad vychytávání detailů.

Informovanost o novém systému je podle Krecbachové dost intenzivní. „Rozesílali jsme informace do polských médií a cestovních kanceláří. Měli jsme i placené reklamy na sociálních sítích, kde na to byl poměrně silný ohlas. Jaká bude skutečnost ale zatím úplně nevíme, protože polští návštěvníci zatím opravdu nejezdí. Předpokládám, že ti kdo sem budou chtít dorazit, tak si to pohlídají. Řekla bych ze zkušenosti, že to sledují více než domácí návštěvníci. Když jedou do Čech, tak si na webu ověří co pro to mají udělat, aby se k nám bez potíží dostali,“ dodává Linda Krecbachová.

Covidové omezení sáhlo i do kapacity obsazenosti pramic při oblíbených plavbách po jezírku. "Nejprve jsme snížili kapacitu pramic na 20 lidí, což však vedlo k dlouhému čekání. Tento týden jsme si ověřili, že lodě zařazené do nepravidelné lodní dopravy není nutné kapacitou takto snižovat. Převozníci se tak budou moci přizpůsobovat momentální situaci," říká, že provizorní závora, která u vstupu na lodičku regulovala počet lidí na dvacet, tak fungovala pouze pár dní.