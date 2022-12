Jak dlouho stromek vydrží? Záleží i na způsobu skladování.

Vůně smůly a jehličí, koledy a vánoční ozdoby vábí zákazníky na úlibickou plantáž už od začátku prosince. Někteří si stromky označí stužkou a jménem, jiní si je rovnou odváží domů. "Letos jsme tu byli poprvé a rovnou jsme vybrali dva pichláky," pochvalují si zákazníci, kteří plantáž navštívili na Mikuláše. Právě smrk pichlavý, jedle nebo borovice jsou podle Michala Nýdrleho vhodné i k brzkému nákupu.

Líčka nebo steak. Porcování obřího tuňáka na Husovku přitáhlo fronty gurmánů

"Hodně záleží na druhu i způsobu skladování. Pokud mrzne a vy si stromek přímo z plantáže přivezete do vytopeného obýváku, může vám rychle opadat, i kdyby byl čerstvě uříznutý. Nejlepší je strom nenechávat moc dlouho v síti a postupně ho zvykat na teplotu vevnitř. Nejdřív ho mít v garáži, pak v chodbě a až potom ve vytopené místnosti," vysvětluje.

Náchylné k opadání

Podobně je podle něj třeba postupovat i u stromků koupených v jiných prodejnách, tam je ale třeba počítat i s tím, že je stromek často uříznutý už v říjnu a dovážený například z Dánska. Takové jsou pak náchylnější k brzkému opadání.

Podniku se podle Nýdrlových zatím příliš nedotklo všeobecné zdražování, průměrně rostlý stromek je podle druhu a velikosti možné pořídit od 300 do 800 korun. "Moc jsme to nepocítili, maximálně na energiích a vytápění budky. Ale jinak sem zdražování ještě nedorazilo," říká Nýdrleho švagrová Markéta Válková.

Miloušek chodil na nákup i do hospody. O jičínském kocourovi vyšla třetí kniha

Z nákupu vánočního stromku si prý některé rodiny dělají tradici. "Poslední týden před Štědrým dnem je tu pořádný cvrkot. Lidé si v listopadu vyhlídnou a zamluví stromek a těsně před Vánoci se vrátí i s dětmi. Je to krásná tradice, jen si musíme dávat pozor s řečmi o Ježíškovi," směje se Markéta.

Krásná rodinná tradice se ale může zvrtnout, pokud má každý člen výpravy na vánoční stromek jiný názor. "To se tady pohádá klidně i sedm lidí," dodává.

Co se týče trendů, prý se na prodeji vánočních stromků příliš neprojevují. Zákazníci vybírají malé i velké, borovice, jedle i smrky. "Většina lidí touží po symetrické košaté jedli jako v Americe. Pravidelnost ale v přírodě moc nenajdete a většina stromků udělá parádu, i když jsou maličko nakřivo, stačí je ozdobit a pootočit" vysvětluje Válková.

Z návštěvy plantáže vánočních stromků v Úlibicích si některé rodiny vytvořily předvánoční tradici.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Chodí s dlouhou tyčí

Ideální je před nákupem stromku znát výšku stropu, počítat se stojánkem a s tím, že špička nesmí být úplně na doraz. "Někteří lidé chodí dokonce s dlouhou tyčí, na které mají všechno změřené a podle ní stromek vybírají," říká Nýdrle.

Poslední dny před Vánoci se většinou letošní zásoba už doprodává. "Občas sem přichází opozdilci i na Štědrý den, obvykle pro ně nějaký stromek najdeme. Většina našich zákazníků jsou ale stálí, kteří se vrací každý rok," dodává.

Jičín zpřísnil pravidla pouličním muzikantům. Každý může hrát jen dvakrát týdně

Zatím se prý naštěstí nesetkali s nějakou velkou loupeží vánočních stromků, pro jistotu ale plantáže hlídají fotopasti. "Máme v Úlibicích skvělé sousedy, kteří nám to tu pro jistotu hlídají, navíc jsme všichni myslivci," vysvětluje Nýdrle se smíchem, proč se na rozdíl od jiných prodejců nebojí zlodějů.

Do prodeje stromků se u Nýdrlových zapojuje celá rodina, začínali v devadesátých letech jedním pruhem stromů a dnes je pěstují na třech plantážích. Kromě stromků se snaží zařadit i další vánoční zboží, větve a chvojí. Od adventních věnců z Úbislavic, přes jablečný mošt z Lužan až po svařák, který by chtěli zařadit do nabídky v následujících týdnech.