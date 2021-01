Byly čtyři minuty po osmé, když Jiřina Roškotová z Náchoda zasedla k počítači s tím, že zaregistruje svou 80letou tetu do očkovacího programu. Místo očekávaných několika kliků do klávesnice a vyplnění požadovaných údajů ji čekala téměř dvouhodinový souboj se systémem, z něhož nakonec odešla poražena.

Pan Václav marně čekal na aktivační kód do registračního očkovacího systému. | Foto: Deník / Petr Vaňous

„Po prvních dvaceti minutách mi přišel esemeskou PIN kód, se kterým jsem se dostala do systému, ale tím to končilo. Každý pokus o přihlášení byl neúspěšný, stále to padalo, stále mi chodily nové a nové PIN kódy. Kdybych nebyla zoufalá, tak bych řvala smíchy, protože jednou mě to přesměrovalo na veterinární ordinaci,“ vrtí nevěřícně hlavou.