/Propojujeme generace, FOTOGALERIE/ Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem příspěvkové organizace Sociální služby Semily patří k těm, kde se aplikuje několik let projekt „propojení generací“, jehož cílem je nejen zlepšení schopností a dovednosti klientů. Aktivity jsou rovněž směřovány k zabránění sociální izolace a propojení s mladou generací. Vzájemná setkávání přináší zejména hezké zážitky, vzájemné poznávání, oboustrannou komunikaci, pěstování úcty, pohodu a radost.

Sociální služby Semily, příspěvková organizace. | Foto: Sociální služby Semily

Jednou až dvakrát do roka do Domova seniorů přichází děti mateřských škol a to nejen ze Semil, ale blízkého okolí. Většinou se představí s kulturním pásmem písniček a her, kterými dokáží staroušky nesmírně potěšit.