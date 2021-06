Řidiči soukromých sanitek v Bydžově nedostali odměny. Když se jeden ozval, letěl

Řidič novobydžovské sanitky dostal výpověď poté, co upozornil Českou televizi na to, že nedostal odměnu 75 tisíc korun, která příslušela všem pracovníkům ve zdravotnictví za zvládnutí koronavirové epidemie. Řidiči soukromé firmy z Nového Bydžova, která zajišťuje sanitní služby pro nemocnici v Jičíně a několik dalších, dostali jen pětinu státem slíbené odměny, a to ještě po urgencích. Právě řidič, který na to upozornil, pak bezprostředně po natočení reportáže dostal výpověď. Informuje o tom Česká televize.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Právě řidič Tomáš Sedláček vozil do nemocnic pacienty s covidem, mimořádnou odměnu dostal ve výrazně ponížené výši - pouhých 15 tisíc korun - stejně jako jeho kolegové. Onemocnění sám prodělal, šéfka dopravní firmy Dana Vojtěchová mu však odměnu v plné výši odmítla vyplatit. A osobně ho vyzvedla na místě natáčení reportáže, odvezla ho k sobě do kanceláře a tam mu dala výpověď. Kde peníze skončily, není jasné. „Vyjádřila se tak, že jí odměny nějaké přišly, ale že nám nedá ani korunu, že někteří si to ani nezasloužíme. Zbytek asi někde zmizel, nevím,“ popsal Sedláček České televizi. Fakultní nemocnice vyplatila odměny zaměstnancům. Uvolnila na ně 15 milionů Přečíst článek › Vojtěchová při konfrontaci s novináři odmítla situaci komentovat. „Odejděte,“ vyzvala reportéra České televize a vrazila do něho při jeho odchodu. Podle Ministerstva zdravotnictví nevyplacením bonusu zdravotníkům zaměstnavatel sice nespáchal nic protiprávního, jen to nebyl "férový přístup", jak uvedlo ve svém vyjádření České televizi. Odměna 75 000 Kč hrub. za převoz pacientů s #covid19 dle vyhl. @ZdravkoOnline se k řidičům sanitek D.Vojtěchové v N.Bydžově (HK) v plné výši nedostala.Maj. řekla,že šoférům nic nedá,peníze pojišť.dostala.Po urgenci mají 15 000 hrub.=1/5.A T.Sedláček (veř. se ozval) navíc výpověď. pic.twitter.com/K7BcXZH84S — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) June 14, 2021