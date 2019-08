Podepsáním memoranda o spolupráci se k zachování jedinečnosti Riegrovy stezky zavázaly město Semily, Klub českých turistů Semily a Junák - český skaut, středisko Varta Semily.

Riegrova stezka | Foto: DENÍK/Libor Jakubec

„Příští rok oslavíme 100 let od založení Junáka v Semilech a 30 let od obnovení činnosti v roce 1990. Město nás podporuje a pomáhá nám. My nyní pomůžeme při správě Riegrovky. Zavazujeme se ji každý týden uklidit a dohlížet na její stav, podněty k opravám předávat majiteli, městu,“ uvedl vedoucí střediska Varta, poslanec Jan Farský. Věří, že skauti budou dobrými patrony.