VIDEO: Nahlédněte do kobky, kde se měnily české dějiny

Dodnes je Rukopis královédvorský opředen záhadou, na které by si jistě vylámal zuby nejenom Sherlock Holmes, ale i Hercule Poirot se slečnou Marplovou. Dnes je tomu právě 205 let, kdy do té doby neznámý Václav Hanka objevil v kobce kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem pergameny, které zcela změnily pohled na českou historii a odstartovaly dodnes trvající spory o jejich pravost. O tom, kdo je viník a kdo oběť se tak už přou celé generace. Pojďte se s námi podívat do místa, které za touto nejstarší českou detektivkou bez rozuzlení stálo.

V kobce kostela sv. Bartoloměje ve Dvoře Králové nad Labem objevil Václav Hanka rukopis, který dodnes rozděluje českou společnost | Video: Vaňous Petr