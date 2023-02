Co dovedou děti a teenageři ve věku od 9 do 19 let s kamerou? To ukáže filmová soutěž s názvem Můj domov?! aneb můj vztah k místu, kde žiji a dospívám. Pro mladé filmaře z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska ji pořádají A-FilmTeensFest (AFTF), mezinárodní festivalová přehlídka audiovizuálních děl dětí a mládeže, a Nadační fond Škoda Auto.