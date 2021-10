VIZUALIZACE: Sen o D35 se plní. Stavební povolení má úsek z Hořic do Sadové

Ještě nedávno se propojení dálniční sítě na Jičínsku zdálo jako hudba hodně vzdálené budoucnosti. Podle posledních informací to ale vypadá, že se toto sci-fi omílané posledních třicet let pomalu stává skutečností. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) se po deseti letech plánování podařilo získat stavební povolení na první úsek dálnice, která bude do roku 2026 propojovat Úlibice a Hradec Králové. Podle ředitele ŘSD Radka Mátla by mohly práce na 10,4 km dlouhé silnici z Hořic do Sadové začít už příští rok. Projeďte se už nyní po dálnici z Hořic do Sadové ve vizualizaci.

Mapka nového úseku dálnice. Práce začnou už příští rok. | Foto: ŘSD

Když se na začátku října otevřela nová pobočka dálniční policie v Hořicích, mnozí se pozastavili nad zjevným paradoxem - dálniční policie v regionu, ve kterém se o výstavbě dálnice desítky let jen mluví. Oddělení v Hořicích ale vzniklo právě proto, že dálnice D35 bude následovat. Podle předběžných plánů by se první auta mohla projet z Hradce až do Úlibic už za pět let. "Možná se zdá zvláštní, že otevíráme dálniční oddělení v regionu, kde není žádná dálnice. Ale doprava tady si to vyžaduje, navíc nový úsek dálnice z Hradce na Jičín by se měl začít stavět už v roce 2023. Takže až bude, budeme připravení," uvedl krajský policejní ředitel Petr Petřík. Zdroj: Youtube Co se týče výstavby dálnic, obecně plány a termíny obvykle troskotají na výkupech pozemků a formalitách. V minulém týdnu se ŘSD podařilo pokořit další byrokratický milník pro stavbu Úseku Hořice–Sadová. "Stavební úřad Ministerstva dopravy vydalo stavební povolení na akci “D35 Hořice–Sadová”. Na 10,4 km dlouhou stavbu probíhá majetkoprávní příprava (vykoupeno cca 90%). Zahájení výběrového řízení na zhotovitele předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2022. V příštím roce proběhne rozsáhlý archeologický výzkum a posléze zahájení stavby," uvedl na svém twitterovém účtu Radek Mátl. Pod vlivem a bez helmy vezl na motorce dvě děti. Skončilo to nehodou Přečíst článek › Šest křižovatek, čtrnáct mostů, 3,2 miliardy Celá 10,4 kilometrů dlouhá dálnice bude začínat mimoúrovňovou křižovatkou u Hořic a povede na jihovýchod katastrem deseti přilehlých obcí. Celkem na úseku vznikne dvanáct mostových staveb přímo na D35 a další dvě vedoucí nad ní. Práce jsou rozdělené celkem do čtyř etap, v jejichž průběhu povede provoz nadále po současné silnici I/35. U Sadové se vzniklá dálnice napojí na úsek Sadová–Plotiště. Odhadovaná cena stavby se pohybuje okolo 3,2 miliardy korun bez DPH. Nově vzniklá D35 nahradí kapacitně nevyhovující silnici I/35 po nové trase. Stávající komunikace přejde po uvedení dálnice do provozu mezi silnice II. třídy jako doprovodná komunikace II/635. Vznik dálnice mezi Úlibicemi a Hradcem Králové významně ovlivní život lidí žijících v malých obcích podél "pětatřicítky". Ty momentálně už dlouhá léta trápí hluk, emise a především rychlá jízda projíždějících. Největší zátěž představují především těžké kamiony, které zároveň zpomalují provoz v úseku. Odklon dopravy po dálnici tak nejen pomůže obyvatelům vesnic na trase, ale zároveň výrazně zrychlí cestování stovek lidí denně. S výměnou gum nečekejte. Pneuservisy hlásí nejbližší termíny až v listopadu Přečíst článek › Po dokončení dálnice v celé délce se D35 stane hlavní tepnou propojující Severní Čechy a sever Moravy od Liberce až po Lipník nad Bečvou. Z celé D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí. Kromě úseku do na Úlibice by se lidé na Jičínsku mohli v blízkých letech dočkat také moderní dálnice z Úlibic do Turnova, kde se napojí na již fungující dálnici na Liberec. Takzvaná "silnice Českým rájem" dostala letos v srpnu zelenou od Ministerstva životního prostředí, na její výstavbu si ale řidiči budou muset počkat. Práce by měly začít do konce tohoto desetiletí.



