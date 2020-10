Karel Barták, Vladimír Dryml, Jaroslav Malý a teď nově Jan Holásek. Po třech lékařích se historicky čtvrtým hradeckým senátorem stal právník. Jan Holásek v druhém kole senátních voleb získal více než 15 000 hlasů a jednoznačně porazil lékaře, poslance a hradeckého zastupitele Jiřího Maška z hnutí ANO. Ten dostal od voličů zhruba šest a půl tisíce hlasů. Sčítání hlasů trvalo na Hradecku, kde přišlo k volbám více než 20 procent oprávněných voličů, zhruba dvě hodiny.

Zdroj: Deník/ Tomáš KulhánekSám Holásek už před čtvrtou hodinou odpolední poděkoval ve svém provizorním volebním štábu v hradecké restauraci Pod Terasami svým příznivcům, se kterými si společně přiťukl na své vítězství. Ve své řeči speciálně poděkoval Pavlu Vackovi z Pirátů a Janu Čápovi z KDU-ČSL. Oba neúspěšní kandidáti z prvního kola Holáska před kolem druhým veřejně podpořili. Pavel Vacek bezprostředně po děkovné řeči nového senátora do volebního štábu Holáska dokonce osobně dorazil a pogratuloval mu. Ostatně ve volebním štábu byla k vidění pestrá politická sestava. Nechyběl někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09, předsedkyně Hradeckého demokratického klubu (HDK) Pavlína Springerová nebo náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek (Zelení).

Právě podpora širokého politického spektra byla zřejmě tím rozhodujícím faktorem, proč Holásek ve volbách zvítězil. Jeho kandidaturu už před prvních kolem podpořilo hned sedm stran a hnutí - HDK, TOP 09, Změna pro Hradec, Zelení, hnutí Senátor 21, Volba pro město a Liberálně ekologická strana. Před druhým kolem se přidali i zmínění Piráti a lidovci. "Upřímně musím říct, že jsem dnes vítězství očekával, protože jsem doufal, že se spojí demokraticky smýšlející voliči a přijdou mě i díky podpoře osobností z jiných stran podpořit. Určitě jsem ale čekal, že ten rozdíl bude těsnější, třeba o deset procent. Mám z toho samozřejmě obrovskou radost," řekl Deníku sedmačtyřicetiletý Holásek.

V Senátu se podle svých slov stane členem klubu hnutí Senátor 21. "S podporujícími stranami jsem byl takto dohodnutý. Chtěl bych ale také zmínit, že mým navrhovatelem bylo HDK, které mi před několika lety umožnilo pustit se v Hradci Králové do komunální politiky, za to jim moc děkuji," uvedl nově zvolený senátor. Jako nováček se chce v Senátu nejprve rozkoukat, zároveň má ale podle svých slov o svém působení v horní komoře parlamentu jasnou představu. "Určitě se budu snažit o aktivní spolupráci s obcemi na Hradecku, chci se také věnovat oblasti dostupného bydlení, což je téma, které jsem hodně akcentoval v kampani. Očekávám, že se jako právník zapojím do ústavně-právního výboru. Zajímaly by mě ale i výbory pro evropské záležitosti nebo zahraniční výbor, zvážím také práci v komisi pro ústavní procedury," doplnil Holásek.