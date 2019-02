Pec pod Sněžkou - Oba úseky lanovky na Sněžku jsou kvůli silnému větru mimo provoz. Na vrcholu dosahuje vítr rychlosti přes 115 kilometrů v hodině. Lanovka na nejvyšší českou horu může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Náčelník lanové dráhy Jiří Martinec ČTK řekl, že oba úseky nepojedou zřejmě celý den.

Podle předpovědi by měl silný vítr na hřebenech Krkonoš vát po většinu dne. Na Sněžce byla ráno mlha a kolem minus šesti stupňů Celsia. Vlivem větru pocitová teplota byla dokonce minus 15 stupňů. "Podle toho co vím, tak je předpoklad, že oba úseky nepojedou až do večera," řekl ČTK Martinec.