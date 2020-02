16.49: Hasiči v Královéhradeckém kraji evidovali od pondělní půlnoci do pondělních 16.30 hodin 270 událostí. Nejvíce z nich bylo na Náchodsku (101 událostí) a Trutnovsku (61 událostí), dále pak na Jičínsku (54 událostí), Hradecku (31 událostí) a Rychnovsku (23 událostí). V drtivé většině zasahovali u popadaných stromy na komunikace, také hasiči pomáhali se zajištěním uvolněných částí střech. Události se obešly bez zranění osob. V terénu po celém kraji jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Vítr také poškozoval střechy objektů, například střechu základní školy v Bartoňově ulici v Náchodě, oplechování střechy na kostele v Jaroměři, Josefově nebo střechu rodinného domu v Martínkovicích na Náchodsku.

16.38: Správa Krkonošského národního parku nemá zatím hlášené žádné výraznější škody, situaci však v terénu prověřuje.

15.12: Nápor větru nevydržela u vrchlabského gymnázia mohutná lípa a uzavřela frekventovanou komunikaci na Liščí kopec. (foto: Jiří Novák)



14.23: Divoká je situace ve Vrchlabí, kde padají stromy, prudký vítr lomcuje se střechami. Na místě zasahují dvě jednotky hasičů. V lyžařském areálu Bubákov - Herlíkovice byli evakuováni lidé z lanovky. (foto: Vojtěch Kohout)

14.02: Uzavřená je také už Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.

13.50: Situace na Trutnovsku se po poledni evidentně výrazně zhoršila. “Za uplynulou hodinu přijali operátoři linky 112 hlášení o zhruba 200 událostech v Královéhradeckém kraji, které souvisí se silným větrem. Většina z nich je na Trutnovsku, Jičínsku a Náchodsku. V drtivé většině se jedná o popadané stromy,” upřesnila aktuální situaci mluvčí hasičů Martina Götzová.

13.45: Mimo provoz kvůli velmi nepříznivému počasí už je také Skiareál Špindlerův Mlýn.

13.39: Kabinková lanovka z Janských Lázní na Černou horu a sedačkové lanovky Hofmanky Express a Protěž jsou dočasně mimo provoz z důvodu bouřky.

13.23: V lyžařském areálu SkiResort Černá hora - Pec v Krkonoších jsou z důvodu silné bouřky mimo provoz sedačkové lanovky Hnědý vrch a Zahrádky Express a ve Velké Úpě sedačková lanovka Portášky. Kvůli výpadkům elektrické energie jsou mimo provoz v Černém Dole sedačkové lanovky Family Express a Saxner.

12.49: Otevřená zůstává Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních i lyžařské areály v Krkonoších. "Stav kontrolujeme a pravidelně sledujeme, ale je tady bezvětří. Situace je klidná, proto zůstává otevřeno," řekl Zdeněk Pop, marketingový ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše.



Navzdory výstrahám je situace v regionu poměrně klidná. Na Trutnovsku byl spadlý strom v katastru Hajnice. Hasiči v kraji zasahovali v 17 případech v souvislosti se silným větrem. V drtivé většině se jednalo o odstranění stromů spadlých na komunikace. Energetici evidovali během dopoledne v Královéhradeckém kraji jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Jičínsku.

9.25: Správa Krkonošského národního parku nedoporučuje pohyb po lesích.

9.07: Zoo ve Dvoře Králové nad Labem zůstane dnes zavřená. Zvířata z bezpečnostních důvodů zůstanou ve svých ubikacích a vnitřních expozicích. Pro případ výpadku proudu je připravená centrála, která zajistí například topení a okysličování akvárií. Otevřeno by mělo být znovu od úterý 11. února.

Kvůli silnému větru nejezdí lanovka na Sněžku, a to ani do mezistanice na Růžové hoře. V lyžařských areálech v Krkonoších, ve SkiResortu Černá hora – Pec a Špindlerově Mlýně jsou vleky a lanovky v provozu. Na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou je 100 cm sněhu, na Černé hoře 80 cm, ve Špindlerově Mlýně 60 centimetrů.

Podle Horské služby Krkonoše leží na hřebenech hor zhruba 60 – 100 cm sněhu. Vyhlášen je druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. V polohách pod 1000 metrů nad mořem prší. “Zde je sněhová pokrývka mokrá až podmáčená, mohou se zde vyskytnout laviny z mokrého sněhu. Během dne se bude ochlazovat a srážky se budou měnit ve sněhové i v nižších polohách hor. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, které se většinou zastaví ještě na svahu,” uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. Horská služba nedoporučuje túry po horách.

Rychnovsko

16.45: Kalamitní stav trvá i nadále v šesti krajích - v Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském a Středočeském. Z hlediska počtu odběrných míst bez elektřiny vedl k 16. hodině Královéhradecký kraj. “zde pracujeme na obnovení dodávky elekřiny cca 46 tisícům odběratelů a řešíme 51 poruch na vedení vysokého napětí. V Pardubickém kraji evidujeme 25 poruch na vedení vysokého napětí a bez energie je zde cca 28 tisíc odběratelů,” sdělila mluvčí Čezu Šárka Lapáčková Beránková.

Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení, došlo k přetrhání vodičů, na řadě míst došlo k poškození či destrukci podpěrných bodů, ulomení izolátorů. “Omlouváme se zákazníkům za vzniklé problémy, v terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i subdodavatelských firem, kteří intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny,” dodala mluvčí Čezu.

15.16: V pondělí večer se z důvodu větru ruší večerní lyžování v Deštném v Orlických horách.

14.29: “Celkem se tu vítr rozfučel, hasiči mají plno práce, motorové pily slyším až sem. Vítr začíná nabírat na intenzitě, odhaduji naráz kolem 70km/h,” hlásil po 13. hodině Tomáš Dvořák z Dobrušky.

14.15: Kvůli nepřízni počasí je v pondělí zavřené zdobnické lyžařské středisko.

14.04: Podle aktuálních údajů se Skicentra v Říčkách v Orlických horách vítr ve 14 hodin dosahoval v nárazech rychlosti až 94,9 kilometrů v hodině.

Vítr zesílil a provoz lanových drah byl tak ve Skicentru Deštné prozatím přerušen. V provozu je vlek B v areálu Marta I.

11.47: Na Rychnovsku hasiči odstranili spadlé stromy v katastru Lupenice, Olešnice v Orlických horách, obce Synkov - Slemeno i mezi Týništěm nad Orlicí a Křivicemi.

11.20: Z důvodu špatných povětrnostních podmínek může na železniční trati z Broumova do Týniště nad Orlicí docházet do 14 hodin ke zpoždění 20 až 60 minut. V úseku Opočno - Týniště nad Orlicí se v pondělí jezdí bez plánované výluky.

9.01: V pondělí ráno hlásil lyžařský areál v Říčkách běžný provoz: “Žádná omezení kvůli silnému větru jsme zatím nezaznamenali. Ve středisku je oblačná obloha, teplota na nule a vítr dosahuje rychlosti 50 km/hod.” Po půl osmé byl bez problémů i provoz v deštenském středisku, kterému se do té doby silný vítr vyhýbal.

8.55: Silný vítr přidělává starosti v dopravě na Rychnovsku. “Lidi, dávejte pozor směrem z Rychnova na Vamberk, na budínském kopci je spadlý strom,” varuje příspěvek na facebooku Dopravní situace na Rychnovsku a okolí.

Hradecko

16.48: Královéhradecký kraj zasáhla bouře Sabine naplno v pondělí mezi 12. a 13. hodinou. Za krátký časový úsek přijali operátoři krajského operačního a informačního střediska na lince 112 stovky hovorů, Získávali informace o událostech nejen v Královéhradeckém kraji, ale při vytížení operačních středisek také přijímali hovory z ostatních krajů.

“V Královéhradeckém kraji bylo od pondělní půlnoci 10. února do do 16.30 hodin zaevidováno 270 událostí. Nejvíce z nich bylo situováno na Náchodsku (101 událostí) a Trutnovsku (61 událostí), dále pak na Jičínsku (54 událostí), Hradecku (31 událostí) a Rychnovsku (23 událostí). Z celkového počtu událostí poskytovaly jednotky požární ochrany nejvíce technickou pomoc při odstraňování nebezpečných stavů po silném větru. V drtivé většině se jednalo o popadané stromy na komunikace, dále také hasiči pomáhali se zajištěním uvolněných částí střech. Naštěstí se tyto události obešly bez zranění osob,” uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

V terénu po celém kraji jsou profesionální i dobrovolné jednotky. Mimo odklízení stromů z komunikací pomáhají hasiči také s odstraněním dalších nebezpečných stavů – spadlé stromy na části budov, stromy nebo spadané větve v kolejišti. Vítr také poškozoval střechy objektů, například střechu základní školy v Bartoňově ulici v Náchodě, oplechování střechy na kostele v Jaroměři, Josefově nebo střechu rodinného domu v Martínkovicích. Výstrahy meteorologů jsou v platnosti až do 11. února.

16.35: Aktuální zpráva od energetiků: ze všech krajů, zásobovaných společností ČEZ Distribuce, je nejvíce míst bez elektřiny v Královéhradeckém kraji, kde energetici pracují na obnovení dodávky elektřiny u 46 tisíců odběratelů a řeší 51 poruch na vedení vysokého napětí.

16.03: Výjezdové skupiny Zdravoitnické záchranné služby Královéhradeckého kraje ošetřily několik osob po pádu vlivem silného větru. “Většinou se jednalo o nezávažná poranění a zlomeniny. A s větrem v zádech, byť ne tak silným, je zvyklá pracovat i naše letecká záchranná služba. Posádka vrtulníku Kryštof 6 zatím absolvovala jeden zásah. Pacient po pádu z lešení byl se závažným poraněním předán k další péči do traumacentra. Buďte na sebe opatrní!” nabádá královéhradecká zdravotnická záchranná služba.

14.08: “V Královéhradeckém kraji řešíme 47 poruch na vysokém napětí, bez elektřiny je 59 tisíc odběrných míst, v kraji Pardubickém pak evidujeme 11 poruch na vysokém napětí, bez elektřiny je na 20 tisíc odběrných míst. Klidněji je na severní Moravě. I nadále jsme v terénu, práce v terénu komplikují opakované nárazy větru o síle vichřice, doprovozené na řadě míst kroupami s deštěm. Call centrum dosud přijalo 7500 hlášení o poruchách, web www.bezstavy.cz má přes 15 tisíc návštěv. Prosím sledujte i nadále web www.cezdistribuce.cz, kde najdete další potřebné informace,” sdělila mluvčí Čezu Šárka Lapáčková Beránková.

13.50: Ke 13. hodině byl energetiky vyhlášen kalamitní stav mimo jiné i v Královéhradeckém kraji.

13.43: V Královéhradeckém kraji udeřil orkán Sabine s plnou silou až po pondělním poledni. „Po dvanácté hodině jsme dostali přes stovku hlášení během třiceti minut: odklízíme popadané větve a stromy ze silnic či utržené satelitní antény. Profesionální i dobrovolní hasiči jsou v plném nasazení,“ uvedla Martina Götzová za královéhradecké hasiče.

7.41: Na silnici u obce Lužec nad Cidlinou v Královéhradecké kraji spadl dnes po sedmé hodině ráno strom na projíždějící osobní auto. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, bez úniku pohonných hmot. Na místě zasahuje policejní hlídka a hasiči. Provoz je ovlivněn v obou směrech.

Náchodsko

16.12: Vichřice Sabine se v pondělí kolem 15. hodiny dostala i pod plášť střechy na budově ZŠ TGM v Náchodě, kde nadzvedla plechovou krytinu i s fotovoltaickými panely. Na místě zasahují hasiči.

15.15: Odpolední výpadek proudu v novoměstské části Krčín postihl i tamější základní školu. Žáci ale z výuky osvobozeni nebyli, protože k výpadku proudu došlo odpoledne krátce po skončení vyučování. Žádné informace o tom, že by se mělo jednat o nějaký dlouhodobější problém, který by si vyžadoval zohlednění do dalších vyučovacích dnů, ředitelka Jana Vitverová neměla. "Máme dnes od 16 hodin ještě setkání Před školou ve škole pro předškoláky," ujistila nás ředitelka, že ani krátkodobý výpadek proudu by chod školy neměl ohrozit.

15.07: Na Náchodsku se v odpoledních hodinách počasí střídá, kdy vítr odezní, vysvitne slunce, za chvíli začne pršet a s dalšími nárazy větru se objevilo i burácení hromu. Hasiči odstraňovali stromy od rána v okolí Police nad Metují, Hořenic, Kramolny, Nového Města nad Metují, Heřmánkovic i Rasošek.

Krátce před osmou hodinou došlo i k jednomu zbytečnému výjezdu do ulice Boženy Němcové, kdy JSDH Červený Kostelec vyrazila k odstranění nahlášeného spadlého modřínu u hřbitova. Hasiči ale na místě nic nenašli a tak se vrátili zpět na základnu. Podle dostupných informací se ale nejednalo o špatný vtip, ale vzájemné neporozumění operátora na tísňové lince a oznamovatele. Strom se údajně nacházel na území jiné obce. "Měli jsme zatím asi tři výjezdy a to ke spadlým stromům přes cestu a k utrženým plechům," potvrdil Deníku po půl třetí odpoledne velitel červenokosteleckých hasičů Petr Nejman.

14.32: Sabine se opřela do kostela sv. Vojtěcha v Broumově a vyrazila okno nad místem, kde byla po staletí ukryta kopie Turínského plátna.

14.06: Vichřice v pondělí zasáhla také východ Čech. V Královéhradeckém kraji řeší energetici ČEZu 47 poruch na vysokém napětí, bez elektřiny je 59 tisíc odběrných míst. Pro srovnání v Pardubickém kraji evidují 11 poruch na vysokém napětí, bez elektřiny je na 20 tisíc odběrných míst.

9.05: Následky tlakové níže Sabine od pondělního rána zaměstnávají i hasiče na Náchodsku. Hlavní nápor větru se sice teprve očekává, ale už v noci hasiči odstraňovali vyvrácený strom v Hronově-Zbečníku. který hrozil pádem na vedení elektrického napětí a dům. "Výstraha na silný vítr s extrémním stupněm nebezpečí začala platit od 6 hodin. Od té doby zaznamenáváme pomalý nárůst událostí," uvedla tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Po osmé hodině spěchali hasiči z Nového Města nad Metují a Dobrušky odstranit spadlý strom, který nárazový vítr povalil na silnici u obce Spy na Novoměstsku.

Jičínsko

16.00: O střechu nad hlavou přišli obyvatelé rodinného domu v Havlíčkově ulici v Miletíně. Po 13. hodině se do štítu domu opřel silný vítr, který ho prolomil a posunul celou konstrukci střechy. Z té pak odlétaly plechy po okolí. Starosta města společně s hasiči provizorně zakryli půdu plachtami, aby do domu nezatékalo. Náhradní bydlení rodina odmítla. Hasiči pak odklidili plechy z okolních zahrad a ulice. V Miletíně vítr dále poškodil také plot na koupališti, stromy popadaly ve sportovním areálu.

14.42: Tisíce lidí jsou na Jičínsku bez proudu. Orkán Sabine řádil v okrese před třináctou hodinou, hasiči vyjížděli k popadaným stromům a tisíce lidí zůstaly bez elektřiny. Energetici hlásí poruchy v Dolním Mezihoří u Holovous, v Borku - Bezníku, na Bělohradsku v Dolní Nové Vsi, bez proudu je i Brtev, Mezihoří u Mlázovíc, Šárovcova Lhota - Libín, na Peckovsku je postižen Tetín, Vidoň, Vřesník. Bez proudu je Kněžnice směr Libuň a obec Březka. Nad Železnicí Cidlina,Doubravice,Pekloves a Zámezí.

U Jičína je to Hubálov,Popovice,Tuř, Robousy, Kacákova Lhota, dále Konecchlumí, Kovač, Lužany, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Sobčice, Třtěnice , Úlibice a Řeheč, Postižena je i Vitiněves, Nová Paka, Stará Paka a směr na Libštát. Poruchy hlásí Libuň, Újezd pod Troskami - Semínova Lhota, Mladějov,Střeleč, Hrdoňovice, Bukvice - Křelina, Střevač, Nadslav, Štidla.

14.37: Podle aktuálních informací Šárky Lapáčkové Beránkové z energetické společnosti ČEZ je bez proudu 60 tisíc domácností v Královéhradeckém kraji, nejvíce na Trutnovsku, Náchodsku, Jičínsku a Rychnovsku. Ve 13 hodin byl vyhlášen kalamitní stav.

10.47: Výstraha před extrémním větrem trvá do 13 hodin. Jak Deníku potvrdil inženýr Ladislav Oborník z územního odboru profesionálních hasičů v Jičíně, je v okrese zatím klid. Výjezd měli pouze hasiči z Kopidlna, kteří odstraňovali spadlý strom na vozovku v Mlýnci. Podle aktuálních zpráv meteorologů platí zvýšená výstraha před větrem v našem regionu od 10.30 do 13 hodin.



10.08: V jičínském regionu evidovali energetici v pondělí kolem desáté hodiny jednu poruchu vedení vysokého napětí, a to v části obce Stupná u Vidochova. Bez proudu je asi 35 domácností. Na odstraňování závady energetici pracují.

9.38: V rámci prevence před silným větrem a především kvůli hrozícímu pádu stromů uzavřeli v Hořicích v pondělí ráno městští strážníci Smetanovy sady.

7.21: Návrat školáků do škol po jarních prázdninách tak není zrovna příjemný. Některých z nich se týká varování, které vydal Liberecký kraj. To nabádá rodiče, aby děti do školy raději neposílali.

7.17: Na Jičínsku byla noc klidná. Vítr se začal prohánět regionem v sedm hodin ráno, kdy se v Jičíně spustil především prudký liják.