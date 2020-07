Státní zástupce oba muže obžaloval z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Zadání miliardového tendru měli podle obžaloby upravovat takovým způsobem, aby zvýhodnili společnost Metrostav. Žádná jiná firma nemohla podle obžaloby splnit kvalifikační požadavky. Od Kmoníčka měl navíc získat pracovník Metrostavu znění veřejné zakázky dřív než ostatní. Pokud by tendr nebyl zrušen, vydělala by tím stavební firma 27 milionů korun.

Oba činy byly podle státního zástupce ukončené ve stádiu pokusu, neboť ani jeden ze dvou tendrů, u kterých mělo k výše uvedeným činům dojít, k výběru vítěze veřejné zakázky nakonec nevedl. Oba obžalovaní svou vinu už dříve odmítli. Na krajském úřadě už ani jeden z nich nepracuje. Jako svědci se loni na podzim objevili u soudu i bývalý hejtman Lubomír Franc nebo ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Samotný Královéhradecký kraj figuruje u soudu jako poškozený a žádá náhradu škody ve výši 898 tisíc korun.

Dva problémové tendry na přestavbu náchodské nemocnice krajský úřad připravoval v letech 2015 a 2016. Celkově šlo o druhé a třetí výběrové řízení. Druhé se rozhodlo vedení kraje zrušil samo poté, co dostalo posudek od poradenské společnosti RTS. Ten v projektové dokumentaci odhalil závažné chyby, které by mohly vést ke zrušení tendru antimonopolním úřadem. Třetí tendr pak kraj zrušil poté, co pouhý den před otevíráním nabídek vtrhla na krajský úřad policie, vyslýchala členy vedení a zabavila počítače a disky.



Úspěchem nakonec skončil až čtvrtý tendr, který vypsalo už nové vedení kraje po krajských volbách v roce 2016. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,34 miliardy korun bez DPH začala loni v dubnu a je největším současným investičním projektem kraje. Ještě loni kraj avizoval, že hotovo by mělo být v polovině letošního roku. Nyní je jasné, že tento termín úplně dodržen nebude. Zpoždění by ale mělo být minimální. "Stavba už finišuje, bude tam pak ale ještě nějaké zkušební období. Do nových prostor se všechno přestěhuje na začátku příštího roku," řekla Deníku mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilová.