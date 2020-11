V souvislosti s parkováním na hradeckých sídlištích proti sobě stojí několik zájmů. Sama radnice si na jedné straně uvědomuje, že parkovací místa na desítky let starých sídlištích nepokrývají dnešní potřebu. Zároveň ale nechce dopustit takový chaos, který by ohrožoval bezpečnost. Náměstkyně Věra Pourová (ANO) podle svých slov proto opakovaně žádala, aby se přístup strážníků zpřísnil.

"Lidé parkují na místech, kde nemají a komunikace třeba večer vůbec nejsou průjezdné. Existují oprávněné obavy, že pokud by se něco stalo a potřebovala by projet záchranka nebo hasiči, tak by to byl opravdu problém," říká Pourová.

Největší problémy způsobují nevhodně zaparkovaná auta hasičům. Právě oni byli iniciátory změn. Hasiči totiž v případě zásahů u výškových budov potřebují na příjezdových komunikacích volný průjezd například pro cisterny, který musí být široký minimálně tři metry. Volné potřebují také nástupní plochy pro svou techniku.

V minulosti se několikrát přesvědčili o tom, že dostat se na místo zásahu je na hradeckých sídlištích často nemožné. Naposledy se tak stalo letos v září, kdy měli hasiči velké problémy dostat se s technikou k požáru ve 12. patře právě v Baarově ulici. „Pomohlo nám to v tom smyslu, že lidé viděli, jaký to může způsobit problém, že se to stát opravdu může. Impuls k řešení toho problému od nás ale vzešel ještě před tímto požárem. Situace s parkováním je opravdu tristní," potvrzuje náměstek krajského ředitelství hasičů Pavel Nejtek.

Vznikla tak dohoda mezi radnicí, hasiči a městskou i státní policií.

„Dohodli jsme se, že to budeme řešit. Nemůžeme riskovat, že kvůli někomu, kdo neparkuje správně, může dojít ke ztrátě na majetku a případně i na životech. Budeme tvrdě požadovat, aby řidiči respektovali, že na nástupních plochách hasičů nesmí parkovat," říká nekompromisně Pourová.

Samotní hasiči podle ní kontrolují, zda jsou u výškových budov řádně označená místa jako nástupní plochy pro hasičskou techniku. Pokud někde označení chybí, chce to radnice ve spolupráci s hasiči napravit a zároveň aspoň maličko zvýšit i počet legálních míst. Nástupní plochy se snaží dle možností zmenšovat, aby nezbytně velká plocha byla řádně označena a vymáhána, ale aby pokud možno vznikla i nová parkovací místa legální v místech, kde je v současnosti zákaz parkování, ale hasiči je nutně nepotřebují.

Že by bylo zpřísnění ze strany radnice nečekaným a překotným krokem, Pourová odmítá. „Co jsem na židli náměstkyně, tak komunikuji s městskou policií a žádám je, aby lidi nenechali stát tam, kde je to zakázané. Celé dva roky se snažím lidi informovat o tom, že je na místě dodržovat dopravní předpisy," tvrdí náměstkyně.

Hasiči i strážníci zdůrazňují, že jejich prioritou nejsou represe. „Nechceme být jenom restriktivní. Na auta, která parkují způsobem, který znemožňuje v případě nutnosti průjezd hasičské techniky, sami dáváme za stěrače letáčky, které je na ten problém upozorňují. Pokud se ale lidé nepoučí, budou se muset s mířit s tím, že nějakou pokutu občas dostanou. Opravdu tady může jít o životy lidí," vysvětluje Nejtek.

I strážníci podle zástupce ředitele městské policie před represivním opatřením několik dní řidiče v Labské Kotlině na problém upozorňovali. "Zároveň je realitou, že neodhalíme a nepotrestáme veškeré přestupky, kterých se dějí za den stovky," dodává Kamil Rous.