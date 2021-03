Někdejší krajský radní zodpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu byl hospitalizován nejprve v Oblastní nemocnici Náchod, odkud byl zhruba po týdenní léčbě, kdy se jeho stav nelepšil, převezen do VFN Praha.

Tam byl až do minulého týdne v umělém spánku a napojený na přístroj ECMO, který mu nahrazoval funkci plic. Někdejší aktivní judista, který neváhal vyseknout judistický kotoul třeba i v obleku při zahájení horolezeckého festivalu, s nemocí bojoval od 10. února.

Ještě v pondělí náchodský starosta Jan Birke na jednání krajského zastupitelstva o zdravotním stavu svého stranického kolega hovořil s mírným optimismem. Ten se bohužel nenaplnil.

Pavel Hečko, který stál dlouhé roky v čele pohraničního Meziměstí, byl silně spojen s Dolním Slezskem, zejména s příhraničními regiony. Byl spoluiniciátorem mnoha polsko-českých projektů a proto o jeho předčasném odchodu informoval Dziennik Wałbrzych. Soustrast rodině a spolupracovníkům vyjádřili i zástupci místní samosprávy.

„S velkou lítostí a bolestí mne zasáhla informace o smrti mého přítele Pavla Hečka – starosty partnerského Meziměstí a dlouholetého radního krajské samosprávy. Soucítím s jeho rodinou, zejména s jeho manželkou Danou Hečkovou a se všemi Pavlovými spolupracovníky. Odpočívej v pokoji, příteli,“ reagoval Andrzej Lipiński, starosta Mieroszowa, které leží jen šest kilometrů od Meziměstí.

Také další kolega Pavla Hečka z oranžového klubu měl velmi smutné ráno. „Je mi to hrozně líto. Odešel nejen spolustraník a výborný starosta Meziměstí, ale hlavně kamarád,“ byl skleslý náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, který ve vzpomínce vyzdvihl jeho spolehlivost. „Co jsme si řekli, na čem jsme se dohodli, tak to vždycky splnil. Po lidské stránce s ním byla velká legrace. Zasáhlo mě to silně – celou dobu jsem věřil, že to zvládne. Jeho odchod je z mého pohledu nenahraditelný. Pro lidi nejen z Meziměstí toho udělal strašně moc.“

„Jménem rady Královéhradeckého kraje chci vyjádřit soustrast rodině a blízkým Pavla Hečka. Pavla jsem měl možnost během posledních čtyř let poznat jako velmi pracovitého člověka, který žil regionem a významnou měrou se podílel na rozvoji Královéhradeckého kraje. Vždy prosazoval zájmy místních samospráv a jejich představitelů, kterým dobře rozuměl i díky tomu, že sám působil jako starosta. Pro mě osobně odchod Pavla Hečka znamená ztrátu člověka, který bude obrovsky chybět nejen ve veřejném životě, ale především všem, kteří ho znali,“ sdělil hejtman Martin Červíček.