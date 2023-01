"Dlouhodobě se známe, poznal jsem ho osobně ještě předtím, než se stal známým. Stoprocentně za ním stojím. Vím, co je to za člověka, proto jsem se rozhodl, že pana generála navrhnu na kandidaturu na prezidenta ČR," řekl Kulhánek. Je občanským navrhovatelem Pavlovy kandidatury.

Kandidaturu na prezidenta Pavel oficiálně ohlásil loni 6. září. Podle průzkumů veřejného mínění je vedle expremiéra Andreje Babiše a bývalé rektorky Danuše Nerudové jedním ze tří favoritů prezidentské volby. Na prezidenta kandiduje v těchto volbách devět lidí.

Necelý milion na závěr. Mynář a další hradní úředníci dostali rekordní odměny

"Lze s ním mluvit o čemkoli, je v pohodě. Nepovyšuje se nad ostatní, neponižuje se, je to férový chlap. Tady ve vesnici za ním stojí většina lidí," řekl ČTK jeden z místních Kurt Kromholc. Petr Pavel.Zdroj: Shutterstock

"Za převážnou většinu místních obyvatel mohu říci, že s panem generálem velmi sympatizujeme," potvrdil Kulhánek. "Když sedíme v hospůdce, je jako každý člověk. Přijde ve flanelové košili, na nic si nehraje, nad nikým se nepovyšuje. Dá si pivo stejně jako my, je mu jedno jestli ze sklenice nebo z plastového kelímku," dodal. Pavel má na několika místech obce i předvolební plakáty.

Smrt matky s dítětem v Krkonoších: Pohřeb nebude, řekli rodiče z Budějovic

"Chalupářů je tady poměrně dost, odhadem kolem stovky, ale většina z nich se do života obce příliš nezapojuje. Pavlovi patří k těm, kteří se nebojí přijít mezi nás, zkrátka do vesnice perfektně zapadli," řekl Kulhánek. "Účastní se společenských akcí v obci, jsou jako jedni z nás," doplnil.

První kolo voleb nástupce Miloše Zemana bude v pátek a sobotu 13. a 14. ledna a případné druhé kolo prezidentské volby se uskuteční 27. a 28. ledna.

Jedenašedesátiletý Pavel prošel v armádě řadou velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR. Po studiu nastoupil do Prostějova k výsadkovému pluku zvláštního určení; tehdy vstoupil do KSČ, což dnes označuje za chybu.

Nedávno si prý Kulhánek před Pavlem posteskl, že pokud se stane prezidentem, už se tolik neuvidí. "Řekl mi na to, že na Českou Čermnou nikdy nezanevře a budou se rádi vracet, kdykoli to půjde," uzavřel starosta.