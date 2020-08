Více než pět miliard investovala za poslední čtyři roky do krajských silnic současná krajská vláda. Jde o více než dvojnásobek v porovnání s předchozím volebním obdobím. Právě toto výrazné zvýšení investic do silnic považuje za největší úspěch své gesce náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Silnice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

„Krajské silnice jsou ale stále z 50 procent v havarijním stavu. Pokud se má tento stav zlepšit, je potřeba pokračovat ve zvýšeném trendu investic do jejich oprav,“ uvědomuje si Červíček, že krajská síť silnic má stále hodně nedostatků. To ví i lídr nejsilnější krajské opoziční strany. Hnutí ANO je podle Jaromíra Dědečka zastáncem jiného stylu údržby komunikací než současná koalice. „Ta se snaží opravit co největší počet kilometrů silnic povrchovou údržbou, která vydrží jen několik let,“ říká Dědeček, podle kterého by se vyplatilo opravovat klidně méně kilometrů, ale kvalitněji.