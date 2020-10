„Stalo se to, co se může stát každému velkému seníku. Prostě to ráno chytlo. Asi ve tři čtvrtě na osm to začalo - zaměstnanci viděli kouř, tak tam běželi, vystříkali všechny hasičáky a pak utekli, protože plameny letěly nahoru. Bylo to hrozně rychlý,“ nebylo do řeči předsedovi družstva vlastníků Agriteam Petru Šrámkovi, který se mohl jen dívat na boj hasičů, jejichž úkolem bylo nechat uskladněné krmivo vyhořet, a doufat, aby plechový objekt o rozměrech cca 20x60 metrů zůstal pohromadě a vlivem žáru se nerozpadl.

Způsobená škoda 10 milionů (pět milionů na shořelém uskladněném materiálu a pět milionů na zničené hale) je o to větší, že seník byl po létě našlapaný krmivem. „Bylo to do plna, tam se nešlo ani otočit. Ještě jsme spěchali, aby se nám podařilo do dešťů všechno dovozit a veškerá práce přišla vniveč,“ mrzí Petra Šrámka. „Kolik bude stát nová hala to si netroufnu odhadnout.“

Během hašení požáru byly z preventivních důvodů „evakuovány“ krávy z přilehlého kravína, které spořádaně přešly do vzdálenější stáje. Problém byl ale v tom, že asi pětina z nich se nestihla ráno podojit. „Zpátky se vrátily hned po obědě, mléko sice spadlo asi o tisíc litrů, ale to je to nejmenší. Hlavně že se nerozjely záněty vemen a chlév zůstal v pořádku,“ je rád předseda družstva aspoň za to.

Před nástupem zimy tak stojí Agriteam před úkolem zajistit skotu dostatek potravy. A je koho krmit – krav mají 400 a zhruba stejný počet i jalovic a telat.

„Úroda naštěstí letos byla, takže budeme mít kde kupovat. Nejsme primárně krmiči sena – to je hlavně pro telata nebo přídavek kravám. Samozřejmě bude to práce navíc, ale bude zima, tak na to bude více času a můžeme jezdit a kupovat seno,“ smiřuje se s neplánovanou změnou náplně práce Petr Šrámek, kterého jako hlavního agronoma nejvíce mrzí práce okolo sena, která vyšla vniveč. „Celé léto na traktorech, síct – nesíct, bude pršet nebude pršet, obracet, vozit – nevozit. A když odvozíte dva tisíce kulí, tak to lehne popelem.“

První dovezené krmné várky už mají složené v areálu družstva. „Dostali jsme 200 balíků slámy ze sousedního ZD Ostaš, přivezli jsme fůru 22 kulí sena ze Šonova, napsal mi i soukromník ze Suchého Dolu, že by nám něco nechal a ozvala se i farma ze Šluknovska, že mají volný kamion – nevím ani cenu, ale tu teď neřešíme,“ těší Petra Šrámka, že zemědělci kolegiálně nabízejí část svých zásoby. „Sena byla naštěstí letos dost a jeho cena oproti předchozím dvěma suchým rokům spadla na původní ceny kolem pěti, sedmi stovek za čtyřmetrákovou kuli.“

Kromě shánění krmiva aktuálně zemědělci řeší blížící se sklizeň kukuřice. „Nevíme kam ji dáme, protože skladovací místa jsou v dosahu padajících trosek, kdyby to shořelá hala neustála. Hlavně že se nikomu nic nestalo, stádo zůstalo také dobré,“ dodává Šrámek a opakovaně lituje marné letní práce. „Neříkám, že koupené seno je špatné, ale naše je naše – to je voňavoučké, krásné, křehké…,“ dodává Petr Šrámek, který si je vědom, že do devíti měsíců musí mít postavenou novou skladovací halu, aby měli krmivo z příštího roku kam uskladnit.

Místo požáru včera opětovně navštívil hasičský vyšetřovatel příčin požárů. „Předběžným šetřením byla prozatím jako příčina události vyloučena závada na elektroinstalaci nebo úmysl a jako nejpravděpodobnější se v současnosti jeví vznik požáru v souvislosti s užíváním techniky při vyskladňování slámy a sena,“ dodal mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Ondřej Sezima.