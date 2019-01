Východní Čechy - Příběhy čtenářů, kterým se povedlo s Deníkem zhubnout, přitahují stále další obézní, kteří se chtějí do hubnutí také pustit. Nyní navíc přišel zájem i ze strany odborné veřejnosti.

Na téma obezita a hubnutí je zaměřena jedna z přednášek na konferenci eHealth Days 2014 v IKEMu v Praze a bude na ní prezentován náš seriál Hubnutí s Deníkem. Organizátorem je Národní telemedicínské centrum, vedené profesorem Táborským.

Konference eHealth Days 2014 se uskuteční příští týden. Telemedicínský monitoring pacientů v rámci Hubnutí s Deníkem tam budou prezentovat docent Leoš Středa z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy K a Bc. Veronika Podobová z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Dálkové sledování obézních

Telemedicína má řadu metod, jednou z nich je dálkové vzdělávání pacientů. Naše rubrika v internetovém vydání Deníků je přesně oním elektronickým vzdělávacím programem. Elektronizované zdravotnictví je moderní trend. Na internetových vydáních Deníku mohou čtenáři najít veškeré potřebné informace a spoustu rad a typů. Pacienti naší ordinace také mohou s dr. Středou komunikovat přes redakční e-mail, WhatsApp, Facebook a přes portál Nadvaha,cz. To všechno je součástí telemedicíny. A tyto praktické zkušenosti předáváme dál.

Celý náš hubnoucí projekt zahájil před třemi roky Orlický deník díky nápadu šéfredaktora Karla Pokorného. Do veřejného hubnutí se pustil on, spolu s ním MUDr. Leoš Středa a lanškrounská starostka Stanislava Švarcová. Dieta StředaForm pak pomohla zhubnout i dalším, mezi ně patří například novinářka Lada Sitová z Lanškrouna. Hubnutí s Deníkem se následně rozrostlo do celého kraje. Připojil se i náchodský režisér Tomáš Magnusek a zpěvačka Ilona Csáková.

Hubnoucí ordinací, kterou zapůjčuje Poliklinika Dopravního zdravotnictví v České Třebové, už prošly stovky obézních a podařilo se jim boj s přebytečnými kilogramy vyhrát.

Se spoluautory (Profesor Rajko Doleček a MUDr. Kateřina Cajthamlová) vloni vydal publikaci Nebezpečný svět kalorií. Každý týden jezdí do ordinace v České Třebové, kde se hubnout a zhubnout pod jeho dohledem úspěšně snaží stovky čtenářů Deníku.