Středy doktora Středy: Jezte pomalu, v klidu a u stolu

Východní Čechy - Přejídání, kdo by to neznal? Povede se vám výborná svíčková, tak si dáte šest knedlíků. Pár soust před prázdným talířem už nemůžete, ale stejně jídlo dojíte. Říkáte si: „Přece to tu nenechám…"

Doktor Leoš Středa. | Foto: archiv

Tohle všechno postupně vede k roztažení žaludku, do kterého se vejde stále více jídla. Tělo přijme víc kalorií, než potřebuje, a začíná tloustnout. Vzniká tak bludný kruh a porce jídla se zvětšují a zvětšují. Jak z toho ven? Vůle a kontrola Většina lidí, kteří trpí nadváhou a bojují s přebytečnými kilogramy, jí málo. Jejich těla jsou v tzv. úsporném režimu, který brání vyhladovění, a zároveň zabraňuje hubnutí. Existuje ale mnoho lidí, kteří ztloustli kvůli přejídání. Ruku na srdce: Jíte do polosyta? Přejídání je velkým problémem dnešní doby. Jak tomuto nešvaru předcházet? Jedině svou pevnou vůlí a schopností se kontrolovat. Je to na každém, jestli se dokáže ovládnout a nepodvést sebe sama. Chcete přeci zhubnout, být štíhlejší a krásnější. Prvním tipem je nejíst v restauracích. Pokud máte problémy s tím nechat na talíři nedojedené jídlo, objednejte si menší porci nebo si nedávejte přílohu. Talíř vždy vyprázdníte a nebude vám zbylého jídla líto. Máte-li stejný problém i doma, když vaříte sami, řešení je jednoduché. Naložte svou porci jídla na menší talíř, kam se ho vejde méně. Nesmíte si však jít přidat. Již v minulém článku jsme psali o zlozvyku jedení u televize. Jíst byste měli vždy u hezky prostřeného stolu a vaše pozornost by měla patřit pouze jídlu. Jakmile se na jídlo nesoustředíte, sníte mnohem větší porci. Jíst byste měli pomalu a každé sousto si vychutnat. Je známo, že pocit sytosti se dostaví průměrně 20 minut po jídle. To znamená, že čím déle a pomaleji budete jíst, tím lépe. Pijte před jídlem Dalším trikem, který zaručeně funguje, je pití před jídlem. Než začnete jíst, vypijte sklenici vody. Ta vám částečně zaplní žaludek a vy toho poté nesníte tolik. Fígl na hubnutí, který velmi dobře funguje, je tzv. JJP, což znamená „jez jen půlku". Stačí několik dní dodržovat toto jednoduché pravidlo a žaludek se vám opět zmenší a už nebudete mít potřebu tolik jíst. Úplně poslední možností, jak jíst méně, je operace, které se odborně říká plikace žaludku. Jde o laparoskopický chirurgický zákrok, kterým se zmenšuje žaludek. Při operaci je žaludek stažen svorkami či stehy, které brání jeho opětovnému roztažení. Zákrokem se navíc sníží produkce hormonů, které jsou odpovědné za pocit hladu. Chirurgie by však měla být vždy až tou nejposlednější možností. Chcete-li zmenšit objem svého žaludku a jíst méně, stačí se řídit těmito radami: jezte pomalu, v klidu, u stolu a z malého talíře. Dobrou chuť!

Autor: Redakce