Svůj čin bývalý novinář obhajoval slovy, že šlo o vyústění dlouhodobých sporů. Před soudem uvedl, že do restaurace, kde s ženou měli řešit rozvod, šel s úmyslem vlastní sebevraždy. „Ještě, než jsem do restaurace přišel, navštívil jsem svoji matku, abych se s ní rozloučil. Kdybychom se totiž na ničem s ženou nedomluvili, byl jsem připraven sáhnout si na život,“ uvedl muž, který před popisem samotné tragické události vedl několik desítek minut monolog o soužití s ženou a svými potomky.

Podle něj se nic nemuselo stát, kdyby si jeho dcera před dvěma lety nepřivedla nového přítele: „Tam se to začalo lámat. Chtěl jsem jí vysvětlit, že to není člověk pro ni. Ale neposlouchala mě. Nakonec mě vyškrtla ze svého života a na svoji stranu dostala i zbytek rodiny.“

O zbrani nikdo nevěděl

V osudný den si na rozhovor s ženou, která se od něj před časem odstěhovala, vzal i legálně drženou zbraň. A ač ji dle svých slov měl již deset let a měla chránit rodinu, nikdo z nejbližších o ní nevěděl.

Pistoli jsem si vzal z domu, kdy jsem ji dal do sportovní tašky s věcmi na trénink a přikryl jsem ji ručníkem. Nebyla však nabitá a jen jsem do ní dal zásobník. Určitě jsem nechtěl ženu zabít. Maximálně sebe. Ona byla mojí celoživotní láskou a nedokázal bych jí ublížit,“ řekl před soudem muž, který na schůzku smluvenou přes SMS přišel o pár minut dříve: „Když jsem tam přišel, tak jsem si uvědomil, že nemám s sebou peníze, tak jsem si ještě odskočil do nedaleké kanceláře pro peněženku. A pak už jsem jen čekal.“

Pět piv a výstřel

Několikaminutové čekání na ženu si Miloslav Dostálek krátil popíjením piv. Těch bylo nakonec pět. „Když přišla, pozdravili jsme se a ona si sedla naproti mně. Tašku s pistolí jsem měl vedle sebe. Na stůl jsem položil telefon a požádal ji, ať jej tam dá také, že si nebudeme dělat naschvály a nebudeme si nic nahrávat. S tím však nesouhlasila.“ Po několikaminutovém rozhovoru nad rozvodovými papíry mu měla žena říci, že nesouhlasí se střídavou péčí.

„Tehdy jsem se jí svěřil, že ji stále miluju. Ale ona se mi vysmála a řekla, že už mě ráda nemá a nemají mě rády ani děti. V tu chvíli se mi zhroutil celý svět. Vzal jsem pistoli a pak už si nic nepamatuju. Mám jen záblesky. Jen vím, že jsem slyšel, jak se tříští rozbité sklo, výkřik a výstřel. Pak nastalo ticho. Poté si už opravdu nic nepamatuji,“ řekl před soudem Miloslav Dostálek a stále dokola opakoval, že si sám chtěl sáhnout na život.

Jeho pondělní výpověď však vůbec nekorespondovala s tím, co o pohnutkách řekl v přípravném řízení. Tam uvedl, že zbraň si vzal s sebou jako pomoc k vystrašení manželky, kdy jeho snahou bylo vytáhnout ji v nejhorším případě na stůl a z pozice moci si vynutit usmíření a konec rozvodového řízení. „Myslel jsem si, že se lekne a když jí řeknu, že se případně zastřelím, tak couvne a vše bude jako dřív.“

Podle státního zástupce Milana Vacka je otázkou dalšího dokazování, zda se čin ještě nepřekvalifikuje. „Zatím se jedná o vraždu prostou. Uvidíme však, zda nedojde k překvalifikaci na vraždu s rozmyslem,“ nechal se po líčení slyšet Milan Vacek. S případnou jinou kvalifikací však nesouhlasí obhájci Miloslava Dostálka. „Když si někdo s sebou vezme na schůzku věci na cvičení, tak tam ještě vidí variantu možné dohody.

A jestliže by k dohodě nedošlo, tak ten jeho úmysl byl sáhnout si na život. Celé to však proběhlo v afektu. Uvědomte si, že to byl afekt, který on nezvládl, a vytěsňuje i vzpomínku na tu událost. V jeho výpovědi je tak celá řada mezer, které nedokážeme nahradit. Kdyby však chtěl zavraždit manželku, tak ty věci na cvičení budou zbytečné. To by mu přeci muselo dojít, že už si zacvičit nepůjde,“ řekl obhájce Jiří Teryngel. Toho doplnil i druhý z obhájců Roman Ambrož: „Pokud by chtěl spáchat vraždu, nešel by s ženou do restaurace.“



Soud s Miloslavem Dostálkem je naplánován až do konce týdne.

Z obžaloby: Dne 11. července 2019 v přesně nezjištěné době mezi 19.45 hod. a 20.01 hod. v Rychnově nad Kněžnou, v zadním traktu restaurace U Zvonu, po slovní rozepři o způsobu řešení dlouhodobých neshod, v přímém úmyslu ji usmrtit, střelil pistolí značky Astra A 100, ráže 9 mm Luger, poškozenou H. D. do hlavy a způsobil jí tím střelné poranění hlavy a krku. Žena přes neodkladně poskytnutou odbornou lékařskou pomoc ve fakultní nemocnici dne 11. července 2019 ve 22.38 hod. zemřela.