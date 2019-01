Sůl nad zlato, volají obce. Co na to voda, mihule a vranka?

Adršpach - Když to na silnicích okolo Teplic nad Metují a Adršpachu začne klouzat nebo napadne hodně sněhu, stává se Adršpach v některých chvílích téměř nepřístupným. Stačí, aby na zledovatělých cestách někde zůstal uvízlý kamion, a už stojí autobusy i auta a lidé nemohou do práce či do škol.

Zledovatělé silnice přinášejí i jiné problémy, třeba nehody. To když se auta na úzkých cestách vyhýbají. Některé silnice v okolí se totiž kvůli ochraně přírody nesolí. Starostové a silničáři proto požadují, aby se cesty solit mohly. „Bylo by velice dobře, aby se tady solilo. Máme tady závod jedné velké společnosti a jezdí nám tady kamiony. Když zatarasí cestu z Teplic do Adršpachu, tak se bohužel lidé do práce nedostanou, autobusy, všechno stojí. Kdyby se nějakému občanovi něco stalo, tak se sem sanitka nedostane. Bylo by dobré, kdyby se komunikace sypala solí," líčí starostka Adršpachu Dana Cahová. Problémy potvrzuje také starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs. „Jsme si vědomi, že silnice třetí třídy přicházejí při údržbě na řadu až později a jsme už zvyklí na to, že v zimě padá sníh a je třeba se přizpůsobit. Nedostatečná údržba páteřní komunikace přes Teplice a Adršpach z Broumova a hlavně z Police nad Metují na Trutnov je však pro nás velkým problémem," říká Milan Brandejs. Popisuje: „V zimním období se přes snahu silničářů, kteří zatím nesmějí používat chemický posyp, vytvoří na úzké silnici s alejí na samé hraně vozovky tři ledové koleje, které zapříčiňují dopravní potíže a nehody. Ty často blokují provoz i na několik hodin. Jsou tím ohroženy lidské životy a v neposlední řadě i doprava lidí a výrobků klíčového zaměstnavatele v Horním Adršpachu s více než tisíci zaměstnanci." Silnice se nemohou solit proto, že se nachází na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko a v takových oblastech je chemický posyp zakázán zákonem na ochranu přírody a krajiny. Solení orgány ochrany přírody povolují jen jako výjimku. „Víme, že stav vozovek není vždy ideální. Jsme přesvědčeni, že sjízdnost lze zlepšit častějším pluhováním spolu s aplikací inertního posypu. Provozní náklady jsou však vyšší než u solení. Kde jinde by měl kraj vynakládat více peněz na k přírodě šetrnější zimní údržbu, než v těch nejcennějších oblastech z hlediska ochrany přírody?," říká Petr Kuna se Správy CHKO Broumovsko. Už v létě požádali krajští silničáři o výjimku, aby se mohla solit cesta třeba mezi Adršpachem a Pěkovem. Teď se řízení po odvolání obcí táhne. „Na rozdíl od jiných komunikací na Broumovsku Správa CHKO v prvoinstančním rozhodnutí solení v těchto citlivých částech CHKO nepovolila. Obce se však proti tomuto rozhodnutí odvolaly. Na většině úseků požadovaných Správou a údržbou silnic jsme se však shodli a výjimka zde tak už v současnosti platí a silnice se udržují solením. Ministerstvo životního prostředí v odvolacím řízení naše zamítavé rozhodnutí týkající se nových úseků, kde solení požadovaly obce, zrušilo a vrátilo k novému projednání. Správa se proto bude snažit v novém rozhodnutí více zohlednit odborné podklady, některé bude zřejmě ještě nutno doplnit. Budeme také více spolupracovat s dotčenými orgány státní správy, zejména s vodoprávními úřady. Věříme, že se nám v novém řízení podaří správně posoudit a lépe zdůvodnit všechny veřejné zájmy," dodává Petr Kuna. Jak řízení dopadne, čekají i obce. „Byli bychom rádi, kdyby možnost solení tady dopadla," uzavírá Dana Cahová. Z pohledu ochrany přírody: • Ze zkušeností Správy CHKO solení urychluje odumírání stromů v alejích podél silnic. • Dalším rizikem solení je vliv na povrchové vody. „Při intenzivním solení silnic v souběhu s drobnými vodními toky v pramenných oblastech může dojít k tomu, že sůl ze silnic negativně ovlivní vodní prostředí v málo vodných tocích. Z hlediska ochrany přírody je možným rizikem ovlivnění vzácných populací chráněných druhů mihule potoční a vranky obecné, které obývají řeku Metuji na jejím horním toku. Tady je poměrně dlouhý souběh silnic, které by podle požadavku obcí měly být soleny, a vodního toku, ve kterém žijí tyto chráněné druhy," říká Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Připomíná, že biotop Metuje je natolik významný i z evropského hlediska, že je součástí soustavy Natura 2000. • Dalším argumentem proti solení podle Správy CHKO může být ochrana podzemních vod v Polické křídové pánvi. „Svůj nesouhlas s rozšířením solených úseků totiž už zcela logicky vyjádřila společnost VAK Náchod, která v dotčené oblasti získává vysoce kvalitní pitnou vodu, kterou zásobuje obyvatelstvo širokém okolí," říká Petr Kuna.

Autor: Pavel Bednář