Aktivace nemocnice při zavlečení epidemie do Česka by však byla otázkou jen několika hodin, včetně personálního zajištění. Zdejší lékaři pracují v běžných i vojenských nemocnicích.

„Nemocnice je neustále připravována k využití, ať už co se týče vybavení nebo personálu. O jejím aktivování ve prospěch civilního obyvatelstva rozhoduje hlavní hygienička České republiky,“ uvedla Magdalena Dvořáková, mluvčí Armády ČR, jíž centrum patří. Hlavní hygienička ČR situaci s nebezpečnou epidemií sleduje.

Centrum biologické ochrany Těchonín, jak se zařízení ležící v lesích u polských hranic přesně nazývá, vybudovala armáda z bývalých kasáren na přelomu 60. a 70. let minulého století. Hlavní budova byla od počátku koncipována pro zacházení s velmi nebezpečnými biologickými látkami. „Byla proto odlita jako monolit z velmi kvalitního betonu,“ uvedl ředitel těchonínského centra Michal Kroča. Vše je tady podřízeno tomu, aby se nebezpečné nemoci za žádných okolností nemohly dostat mimo stavbu a pro laika to zde působí jak laboratoř z nějakého kosmického programu. Zdravotníci zde například pracují ve třech vrstvách rukavic, ve skafandrech se stálým přetlakem a komunikují pouze přes vysílačku.

V současnosti je Těchonín využíván především pro karanténu vojáků, kteří se vracejí z epidemiologicky rizikových misí v zemích postižených například ebolou či pravými neštovicemi. „Centrum slouží i jako výukové, výcvikové a školicí středisko pro vojenské a civilní specialisty jak z Česka, tak v rámci NATO, je zapojeno do spojeneckého systému biologické ochrany,“ dodal Kroča.

„Pokud by množství nemocných přesáhlo desítky, vytvářely by se improvizované izolátory i v některých nemocnicích,“ řekl v televizi ČT 1 náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj je však riziko výskytu onemocnění v Česku nyní téměř nulové.

- Nemocnici v Těchoníně od vnějšího světa oddělují hermeticky uzavřené dveře, za kterými je udržován podtlak. Ten zajišťuje v případě porušení vzduchotěsnosti proudění vzduchu do budovy, a ne ven. Příchozí musí projít dekontaminační komorou a ve speciálních zařízeních je ošetřován i veškerý odpad, který následně míří do spalovny v přízemí objektu. Do speciálního zařízení míří i veškeré tekuté odpady.



- Budova má k dispozici několik desítek samostatných vzduchotechnických jednotek vybavených výkonnými filtry. Místnosti jsou také pod kamerovým dohledem.



- Případného pacienta by přivezli ve specializovaném bioboxu, který má k dispozici každá krajská záchranka. Zdravotníci s nemocným přicházejí do styku pouze ve specializovaných neprodyšných oděvech. Po celé budově je zároveň rozveden přívod vzduchu, na který zdravotníci své obleky připojují. V případě výpadku jsou připraveny záložní systémy.



- V minulosti se uvažovalo o zrušení nemocnice, v souvislosti s novými hrozbami biologických zbraní bylo vloni naopak rozhodnuto o nových investicích do areálu.