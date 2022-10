Nejvýznamnější astronomickou událostí října bude nepochybně částečné zatmění Slunce, ke kterému dojde v úterý 25. října s maximální fází krátce po poledni. Bude sice jen částečné, ale budou jej provázet poměrně příznivé pozorovací podmínky. Náš stát se nachází v oblasti, kde nastane až 43 % zákryt slunečního disku Měsícem. Tento zajímavý úkaz bude moci pozorovat většina Evropanů i značná část obyvatel Dálného Východu. Zatmění se u nás odehraje přibližně 25 stupňů vysoko nad jihovýchodem až jihem. Začíná vstupem Měsíce před sluneční disk v 11:12 hodin SELČ a končí v 13:23 hodin SELČ. Maximum jevu přitom nastává v 12:17 hodin SELČ.

V pátek dne 21. října a v sobotu dne 22. října 2022 nás také čeká pravidelný meteorický roj Orionidy, a to za velmi příznivých pozorovacích podmínek. Maximum v roce 2022 se totiž odehraje pouhé tři dny před novem (25. 10.). Měsíc tedy nebude pozorování Orionid svým svitem prakticky vůbec rušit.

Pořady v digitálním planetáriu nabídnou v průběhu října film Voda – kosmické dobrodružství (středy od 18:30 hod.) a Musica: Proč je vesmír nádherný? (pátky od 18:30 hod.). V sobotu vás planetárium pozve na dětský program s astronomickou pohádkou Lucie a tajemství padajících hvězd (od 15:30 hod.) a podvečerní program s filmem HORIZON: Beyond the Edge of the Visible Universe (18:30 hod.). V průběhu podzimních prázdnin pak nabídneme dětský rodinný program s astronomickou pohádkou Polaris, a to ve středu 26. 10. a v pátek 28. 10. vždy v čase od 16:00 hodin. Na hvězdárně se za příznivého počasí (jasné oblohy) konají také pravidelné programy – sobotní Pozorování Slunce (od 14:00 hod.) a Večerní pozorování v čase od 20:30 hod. (středy, pátky i soboty).

Případné aktuální změny v programu a podrobnější informace k pořadům naleznete na webové stránce www.astrohk.cz.

Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové