„Sice jsme se všichni museli trochu uskromnit, ale naše společné sžití bylo úplně v pohodě. Hned se zabydlely v kuchyni, takže rozhodně netrpím hlady,“ usmívá se. „Výborný byl hned druhý den boršč. A jak se jmenovalo ta dobrota předevčírem?“ obrací se na paní Olenu. „Holubce,“ prozrazuje autorka ukrajinského pokrmu z mletého masa a rýže zabaleného v zelném listu.

Domov mají ženy v oblasti města Brovary, která leží jen několik kilometrů od Kyjeva. Žijí v místech, kde se opravdu bojuje a kterou nepřátelé začali ostřelovat. „Odjeli jsme autem k matce manžela do Kyjeva a odtud jsme vyrazily vlakem na hranice se Slovenskem. Po pěti dnech na cestě jsme se dostali do Jičína,“ říká Ksenia, která je v hluboce zařízlém Maršovském nadšena zdejší přírodou. „Líbí se mi tu moc – příroda, kopce, lesy, řeka.“ „Po dlouhé době jsem slyšela zpívat ptáky, bylo to jako v dětství,“ doplňuje s úsměvem její matka Olena.

Zatímco Ksenia si plní mateřské povinnosti s devítiměsíční Zlatou, která po světnici zkouší první krůčky, tak její matka Olena by se ráda začala pracovat. „Na Ukrajině pracovala jako švadlena. A šila jak oblečení, tak různé potahy na autosedačky, gauče, a podobně. Ale vezme za vděk jakoukoliv prací,“ zveřejnil Martin Balcar na sociální síti výzvu o případný tip na práci. „Facebook se mi zatím téměř vždycky osvědčil, když jsem něco sháněl, prodával, nebo potřeboval radu. A nezklamal ani tentokrát,“ byl příjemně překvapen množstvím nabídek. Nyní objíždí společně zájemce a hledají takovou práci, která by se dala co nejlépe skloubit s dojížděním, protože paní Olena auto neřídí a jejich maršovský domov je krapet z ruky. „Parametr výběru práce je tedy takový, aby se tam snadno dostala. Ve středu jedeme na další jednání a uvidíme pro co se rozhodne. Každopádně o pracovité ruce mají české firmy na Náchodsku zájem - jedna dokonce nabídla všem třem i byt, aby nemusela dojíždět,“ dodává.

Martin Balcar pravidelně na svém facebookovém profilu přináší ranní „hlášení“ o ukrajinsko – ruském konfliktu. „Informace získávám z českých i zahraničních medií. Snažím se vybírat informace, aby člověk dostal lepší náladu. Špatných zpráv je hodně,“ říká, že cesta k informačnímu servisu byla v podstatě živelná. „Po smutných zprávách se to jeden den nějak zlomilo a dostal jsem pocit, že to potřebuji sdělit. Pár lidí mi napsalo, že jim moje komentáře vylepšily den, tak jsem v tom pokračoval,“ dodává Balcar.



Některé jeho postřehy z minulých dní:



- Ruskou 35. polní armádu stáhlo velení od Kyjeva až zpátky do Běloruska. Tohle se děje jen v případech, když jednotka dostane děsně napráskáno.

- České zbraně jsou na Ukrajině a fungují. Například samopaly vz. 58 používají dobrovolníci z USA operující okolo Kyjeva. Když jsem sloužil já a pobíhal po cvičáku, tak by mě ve snu nenapadlo, že stejný "osmapadesátky" budou používat i amíci.

- Leonardo DiCaprio poslal Ukrajině 10 mega $ na humanitární účely. A takovej to bejval spratek.

- Snad to není zase kachna, ale podle premiéra Fialy Západ dodá Ukrajině těžkou techniku. A myslím, že nemluvil o buldozerech… Nejvyšší čas.

- na ROSSIA24 byla reportáž: "Ve speciálních laboratořích ukrajinských fašistů, vyvinuli bojové husy, které ničí ruská letadla. Během speciální operace na Ukrajině naši vojáci odhalili laboratoř, kde vyvinuli biologické zbraně - bojové ptáky. Ptáky vyvinuli (jak jinak) za pomoci amerických vědců. Mají v hlavě zabudován čip rozeznávající ruskou techniku a ten nechá husí komando zničit letadlo." Pouštím si to pořád dokola a snažím se objevit nějakej náznak, že se jedná o trolling, ale vypadá to věrohodně. Ale fakt nevím - neumím si představit, že by tomuhle někdo věřil.