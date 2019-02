Tři lastury, kilo tabáku. Dárky z dovolené vozte s rozmyslem

Východní Čechy - Léto je v plném proudu a dovolené taky. Pokud si ale z exotického pobytu hodláte vozit i něco víc než zážitky, fotky a problémy se zažíváním, zvažte co ano, a co ne. Některé kousky by se vám totiž nemusely vyplatit.

Na letišti. Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Nejčastější problémy bývají se suvenýry pocházejícími z oblasti rostlin a živočichů. Obchodování s nimi upravuje mezinárodní dohoda CITES. A seznam toho, co je zakázáno, je pořádně obsáhlý. „Určitě každý například ví, že do této skupiny patří sloní kly a nosorožčí rohy. Objevují se tam ale i želvy a kůže z vlka. Kolegové řešili chráněné motýly, brouky, želvičky v krabičce od cigaret a tak dále," vypočítává Václav Kánský, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj. Některé výrobky lze převézt jen v určitém počtu. „Oblíbené jsou například lastury zévovitých živočichů, kde jsou přípustné tři kusy na osobu, což ale běžný člověk neví. Zakázané jsou i dešťové hole – hudební nástroje vyráběné z jistého druhu kaktusu, které jsou v některých zemích běžně prodávány. Doporučujeme proto lidem to nejjednodušší opatření – netrhat v zahraniční nic ve volné přírodě, nesbírat živočichy a ani je nekupovat od trhovců. Že by mohl být z takového suvenýru problém, totiž zjistíte až na zpáteční cestě," doplňuje Václav Kánský. Letní suvenýry: nastudujte si zákony, neznalost neomlouvá Východní Čechy - Kategorií, která by neměla zůstat bez povšimnutí, jen i převoz hotovosti. „Její větší množství je nutné hlásit. Mimo EU je to 10 000 Euro nebo ekvivalentu v jiné měně. To samé platí pro ceniny na jméno," upozorňuje Kánský. Celníci na odhalování peněz mají dokonce speciálně cvičeného psa, který umí větší množství bankovek vyčenichat. Jen vloni v Česku odhalili 33 takových případů v celkové hodnotě 18,5 milionu. Léky se zprávou Dalším problémem mohou být i léky. „Těm, co uživatel má pro osobní potřebu, se pozornost nevěnuje. Pro osoby vezoucí si větší zásobu či nějaké speciální preparáty bych ale doporučil mít lékařskou zprávu u sebe. V našem kraji se například často objevují léky, ze kterých se vyrábějí omamně psychotropní látky. U nás je povoleno jedno takové balení na osobu. V případě, že by se někdo chtěl vysloveně předzásobit a vézt jich deset, už by mohl nastat vážný problém," varuje Kánský. 200 cigaret bez cla Do složky pikantnosti spadají i limity týkající se dovozu alkoholu a tabákových výrobků. Opět platí rozdíly mezi územím Evropské unie a zbytkem světa. Ze států mimo Unii bez daně i cla může jedna osoba převézt 200 kusů cigaret, 250 gramů tabáku, 50 doutníků a 100 doutníčků. Z Evropy je limit čtyřikrát vyšší. To samé platí i o alkoholu. 10 litrů lihovin z EU Zatímco ze zemí mimo EU smíte dovézt na osobu pouze 2 litry alkoholického nápoje nepřesahující 22 procent, 16 litrů piva a 4 litry nešumivého vína, ze zemí Evropské unie je to u lihovin deset litrů, u vína dokonce 90 litrů. Kromě lihovin mezinárodní úmluva upravuje také podmínky převozu ruského kaviáru. Dohoda povoluje přivézt si 125 gramů na osobu pod podmínkou, že jde o řádně označené nádoby. Pokud by šlo o množství, které by výrazně přesahovalo osobní spotřebu, rázem jde o jinou kategorii a zároveň možný trestný čin. Každá dovolenková destinace má navíc pravidla trochu jiná. Například do Egypta byste si neměli dovážet potraviny a alkohol, v Chorvatsku jsou přísně kontrolovány léky. „V září se chystáme s manželem do Řecka a vlastně ještě ani netušíme, jaká pravidla pro tuto zemi platí. Budeme si muset ještě vše nastudovat," přiznává Anna Vašíčková. Kord zůstal v Praze Podobně jako ona by si lidé měli zjistit nejen pravidla pro vývoz z ciziny, ale i z Česka. I ten má svá omezení. Například na pardubickém letišti už takto jeden ruský turista musel nechat nakoupené věci. „Šlo o pušku terčovnici a kord zakoupené v Praze a pocházející z 19. století. Turista se neinformoval o podmínkách převozu a při odletu byly věci v jeho zavazadlech nalezeny. Nakonec odcestoval bez nich," uvádí Kánský. Vývozní a dovozní předpisy se liší

• ŘECKO – Bez povolení je zakázáno dovážet a vyvážet starožitnosti a umělecké předměty. Zcela zakázáno je vozit do Řecka pokojové rostliny. V kanystru se také nesmí převážet více než 10 litrů pohonných hmot.



• CHORVATSKO – Pro dovoz potravin jsou množstevní limity. Dovážené předměty, které celník nevyhodnotí jako věci osobní potřeby, mají bezcelní limit 300 HRK. Pokud jej překročíte, vyměří vám clo a 25 % DPH. Přísně kontrolován je dovoz léků. Z Chorvatska je zakázáno vyvážet mušle, korály i střepy.



• ITÁLIE – Finanční policie kontroluje doklady o zaplacení zakoupeného zboží. Bez stvrzenky může udělit vysokou pokutu. Dovoz benzinu v kanystru je v Itálii zcela zakázán.



• BULHARSKO – Pokud s sebou do vezete cenné předměty (šperky, elektronika), je třeba je deklarovat. Věci osobní potřeby lze vyvážet a přivážet bez cla.



• TURECKO – Bezcelní limit dovezeného zboží činí € 430, některé zboží má i množstevní omezení (např. 5 kusů parfému). Při překročení vám bude vyměřeno clo, případně DPH a spotřební daň. Pokud zboží podléhající proclení nepřihlásíte, hrozí i přestupkové řízení a pokuta.



• EGYPT – Dovážet nelze ani potraviny, ani alkohol. Vyvážet se nesmí zlato v nezpracované podobě, stejně jako památky a jejich pozůstatky, ale samozřejmě ani přírodniny. Pokuty za porušení těchto nařízení se pohybují v řádu stovek dolarů.

(zdroj: newtravel.cz)

Autor: Jiří Sejkora, Veronika Skřivanová