Kladské pomezí je svým rozmanitým terénem známé jako ráj cyklistů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo při zpáteční cestě můžete v turistické sezóně využít hned několik linek turistických autobusů s přepravou kol. Letos se poprvé rozjedou v sobotu 27. května.

Turistické autobusy s přepravou kol vyjíždějí na konci května. | Foto: Tomáš Menec

„Na čtyřech pravidelných linkách budou vypraveny cyklobusy s vlekem pro přepravu až třiceti osmi kol," uvádí Markéta Tomanová ze společnosti Kladské pomezí. První z nich jezdí z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného v Orlických horách. Další linka do Orlických hor vede z Náchoda opět přes Nové Město nad Metují. Cykloturisté se mohou těšit i na spoj do Krkonoš, který bude obsluhovat stejnou trasu jako v loňském roce – z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy. Zachována zůstává také oblíbená linka k polským sousedům na trase Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów.

„Na svých cyklotoulkách Jestřebími horami můžete využívat také víkendovou autobusovou linku z Úpice do Odolova s takzvaným „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně šesti kol. Na Broumovsku letos dochází k rozšíření o dvě nové linky na trasách Police nad Metují – Machov – Karlów a Police nad Metují – Suchý Důl – Hlavňov," popisuje Tomanová.

Turistické autobusy budou v provozu vždy o víkendech a státních svátcích až do konce září. Během letních prázdnin budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně. Cyklisté mohou na svých cestách využívat také pravidelné vlakové spoje, jejichž přepravní kapacita je omezená na zhruba 6 až 10 kol.

Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika a na webu www.dopravakhk.cz. Tištěné materiály, které vydává Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, budou k dispozici v informačních centrech našeho regionu.

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a soukromých subjektů.

Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.