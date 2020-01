Turnov si totiž podle Trucky vybral jihokorejský výrobce kamer jako pilotní město, v němž nasazuje své technologické novinky. „Byla vybrána dvě evropská města – italská Bologna a Turnov,“ vysvětlil Trucka.

Dvě moderní kamery se tak už nacházejí na Náměstí Českého ráje a také v ulici Nádražní. „Dochází ke zlepšení záznamové technologie, nočního vidění. Kamery jsou schopny detekovat zvuk i pohyb. Za denních podmínek lze rozpoznat obličej až na vzdálenost 170 metrů od kamery. To znamená, že pokud tam zadám fotku hledané osoby, tak mi ji kamera najde,“ popsal Trucka.

Taková funkce by měla v budoucnu ušetřit strážníkům práci při pátráních. „Pomoci našeho kamerového systému jsme už v minulosti vypátrali osm lidí, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Polovina z toho byly děti,“ vyčíslil Trucka. Zatímco dřív bylo nutné pečlivě projíždět záběry, nová technika práci usnadní.

Dvěma moderními kamerami to ale nekončí. „Před koncem roku došlo k velké přestavbě pultu centrální ochrany. Některé malé kamery jsou rozmístěny po budově nové radnice a máme vyměněny i další kamery ve městě. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ řekl Trucka. Další nová technologie by pak podle něj měla dorazit koncem letošního ledna. „Zatím ale nemůžu přesně říct, co to bude,“ dodal.

V Turnově se nyní nachází asi čtyřicítka kamer. Zvýšení počtu pevných kamerových bodů vedení radnice podle starosty Tomáše Hockeho neplánuje, přineslo by totiž příliš mnoho dat náročných na sledování a vyhodnocování. „Snažíme se jít jinou cestou. Rádi bychom navyšovali počet mobilních kamer,“ řekl starosta. Město spolu s policií má totiž vytipováno některá místa, která je vhodné snímat jen krátkodobě.

Mobilních kamer, které místo zaměří třeba jen po dobu jednoho, dvou měsíců, by proto mělo přibýt. „Abychom byli flexibilnější a mohli lépe reagovat na stížnosti občanů, od banalit, jako je třeba nepořádek u míst na separovaný odpad, až po vážné věci, kdy se nám začínají lidé prát u benzinových pump,“ dodal starosta.

Turnovská městská policie by měla letos také personálně posílit. „Po dvou letech se nám podařilo sehnat strážníka, který se má přistěhovat do Turnova. Další strážník se nám vrací po náročné operaci, zatím bude na operačním středisku, pokud vše dobře dopadne, do plné služby by mohl nastoupit v létě. Konečně tak doplníme stav,“ uzavřel Trucka.