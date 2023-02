Město muselo ke zvýšení vstupného v novém roce přistoupit zejména kvůli nárůstu cen energií, materiálu i služeb. "Přestože všechna sportoviště ihned začala s řadou hospodárných opatření, a to od výměny svítidel na úsporné osvětlení s nižší spotřebou elektřiny až po zkrácení provozu, stále se nedaří pokrýt ztráty," řekla tisková mluvčí města Zdenka Štrauchová, která dodala, že například ukončení zimního stadionu se plánuje už na 19. března, což je o měsíc dříve než jindy.

Na Zimním stadionu Ludvíka Koška zaplatí lidé na veřejném bruslení od nového roku o 10 korun navíc. Cena za 1,5 hodiny je pro dospělého 110 korun, místo původních 100 korun. Děti, studenti, senioři 60 + a doprovod zaplatí 70 korun, původně to bylo 60 korun. "Zvýhodnit vstupné pro rodiny s dětmi se nově snaží rodinná vstupenka, kdy pak děti a studenti platí vždy jen 40 korun. Zhruba o 100 až 400 korun se zdražení promítlo do cen pronájmu ledové plochy," dodala mluvčí města.

Ceníky upravil i Plavecký bazén na Výšince. Hodinové vstupné pro dospělého stouplo z 80 korun na 90 korun. Zlevněné vstupné pro děti do 15-ti let a důchodce stojí 80 korun. Rodinné vstupné zůstalo beze změny. Zdražily se ale permanentky. "Permanentka pro dospělého na 12 vstupů nyní vyjde na 900 korun, původně to bylo o sto korun méně. Permanentka zlevněná pro děti a seniory bude také o sto korun dražší a nyní vyjde na 800 korun. O 100 až 200 korun potom stouply výukové lekce pro mateřské a základní školy," vysvětlila Štrauchová.

Mírný nárůst cen hlásí také atletický stadion, tenisové kurty, Sokolovna Mašov i Sportovní hala v Turnově II. Všechny aktuální informace o turnovských sportovištích jsou dostupné na webu www.maskova-zahrada.cz.