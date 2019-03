Hamáčkovo vítězství se předpokládalo, protože si dokázal získat širokou podporu krajů a neměl vyzyvatele. Na sjezdu se sice do volby přihlásil pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman, ten však nesplnil nominační podmínky.

Hamáček delegátům připomněl loňské rozhodování sociální demokracie, zda jít či nejít do vlády s ANO. Podle něj se i díky účasti ČSSD nedostali do vlády extremisté. Uplynulý rok byl podle jeho slov náročný jak pro členy strany, jejíž členové se museli naučit dělat kompromisy a navzájem si odpustit, tak i pro něho samotného: „Pokusit se zkonsolidovat stranu, vyjednávat s Andrejem Babišem a koordinovat pět ministerstev, to byl zápřah.“

Podle něj však vláda není pro sociální demokracii žádná „posvátná kráva“. „Jsme v ní, abychom naplnili náš program,“ řekl. K volebním preferencím strany, které pohybují kolem osmi procent, řekl, že zázraky na počkání zatím neumí.

Nové stanovy: Konec kvót pro ženy

ČSSD se také bude řídit novými stanovami. ČSSD nově už nebude mít kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách a ruší nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy. Místo téměř dvousetčlenného ústředního výkonného výboru bude nejvyšším orgánem sociální demokracie mezi sjezdy rozšířené předsednictvo. Oproti třicítce členů jich bude mít šedesát.



Návrh, který předložil pardubický hejtman Martin Netolický, delegáti schválili a Hamáček, který už předtím dal najevo, že tento návrh podporuje, jim za to poděkoval.

Hašek: Voliči neodletěli na Mars

Během odpolední diskuse na sjezdu zazněla řada stesků na ztrátu voličů ČSSD. „My jsme mívali 35procentní volební zisky. Ti lidé neodletěli na Mars,“ hřímal Michal Hašek. Podle něj tradiční voliči od ČSSD odešli, protože strana na ně kvůli „liberálním tématům“ zapomněla.

Podle Haška sociální demokracii škodí i další věci „Nevím, jak vysvětlíme našim voličům, že několik našich senátorů nepodpořilo zdanění církevních restitucí, což bylo vlajkovou lodí naší politiky,“ prohlásil. Dodal, že ČSSD každodenně přichází s „vějířem nápadů“, o nichž se ovšem její členové dozvídají jen z médií, protože ve straně je s nimi nikdo neprodiskutoval.

„Nelžeme si do kapsy. Ani účast ve vládě nám volební úspěch nezajistí,“ apeloval na delegáty. Sociální demokraté by prý měli udělat tlustou čáru za bývalými spory a věnovat se budoucnosti.

Sám Hašek na post místopředsedy strany nekandidoval. „Většina z vás mě má za černou ovci, pučistu, démona, belzebuba,“ řekl s úsměvem. Respektuje prý, že se o vedení ČSSD uchází nový tým lidí.

Ospalou atmosféru v sále, který se během diskusních příspěvků téměř vyprázdnil, oživil také projev Jaroslava Foldyny. Foldyna byl na loňském sjezdu zvolen mezi místopředsedy strany, ale z funkce později odstoupil. „Za rok se mi nepodařilo vyvolat diskusi o směřování ČSSD. Jedinou změnou je, že je tu ČSSD bez Bohuslava Sobotky,“ řekl. Strana podle něj „ignoruje nové výzvy“, vložila se do „neomarxistických pojmů“, lže si do kapsy a věnuje se margináliím. „Zbavili jsme se toho zásadního voliče, který nás kdysi dostal do Strakovy akademie. Máme pět procent a oscilujeme na hraně volitelnosti,“ varoval.

Ani Jaroslav Foldyna do vedení strany nekandidoval. „Já podpořím Honzu Hamáčka, protože je to slušný člověk, i Romana Onderku, protože má charisma, ale jinak už nepodpořím žádného z vás,“ oznámil kandidátům. Delegáti se během jeho proslovu smáli, ale i tleskali.