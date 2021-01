Královéhradecký kraj – Pod velký tlak se na začátku nového roku dostávají zdravotníci v hradeckém kraji. Přes vánoční svátky totiž výrazně vzrostl počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem. „Situace v kraji se zhoršuje. Kapacita v krajských nemocnicích je už na hranici obsazenosti. Proto se neustále snažíme rozšiřovat kapacity lůžek a dovybavujeme i běžná lůžka na standardních odděleních pro případ dalšího zhoršení situace,“ řekl k situaci hejtman Martin Červíček (ODS).

Celkem je aktuálně s onemocněním covid-19 hospitalizováno asi 450 lidí, což je dokonce více než na podzimním vrcholu epidemie. Jen v hradecké fakultní nemocnici leží 180 nakažených, ještě před Vánocemi to byla zhruba stovka.

Velkým problémem je pro nemocnice také nedostatek personálu. Mnoho zaměstnanců je v izolaci nebo karanténě a zároveň už neplatí pracovní povinnost studentů. „Nám aktuálně chybí v práci asi 250 zdravotníků. Ředitel nemocnice už proto oslovil s žádostí o výpomoc studenty hradecké lékařské fakulty,“ řekl Deníku mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor. Dobrovolníky a studenty zdravotnických škol začaly oslovovat i krajské nemocnice. Nejvážnější je situace v Náchodě, kde na žádost hejtmana pomáhá i 24 vojáků. Čtyři vojáci od pondělí vypomáhají i v nemocnici v Jičíně.

Královéhradecký kraj zůstává v nejhorším pátém stupni systému PES. Okres Trutnov s indexem rizika 99 dokonce dosahuje téměř maximální hodnoty sta bodů. Na Hradecku se pak podle ministerstva za poslední týden nakazilo vůbec nejvíc lidí z celé země.

V sobotu ráno začalo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FNHK) jako na prvním místě v kraji očkování zdravotníků. Za první tři dny dostalo vakcínu více než 400 lidí. V dalších dnech má nemocnice objednáno vždy 70 dalších lidí. Celá dávka 975 vakcín by tak měla být využitá zhruba na konci tohoto týdne. Nemocnice by sice určitě zvládla očkovat i rychleji, zatím ale nemá větší počet vakcín.

„Podle plánu by měly další dodávky vakcín přicházet průběžně každý týden, podle dodávek pak upravíme kapacitu očkovacího centra,“ potvrdil mluvčí FNHK Jakub Sochor. Další várka vakcín by měla do kraje dorazit ještě tento týden. Celkem by měl kraj v prvním čtvrtletí letošního roku dostat minimálně 62 tisíc vakcín. Pro takový počet by měla stačit očkovací centra v nemocnicích a výjezdní týmy.

Při očkování veřejnosti by už ale měla pomoct velká očkovací centra. Vzniknout by měla v každém okresním městě a fungovat by podle hejtmana Martina Červíčka měla začít v průběhu března. „Na druhé čtvrtletí předpokládáme, že budeme mít k dispozici již sta tisíce vakcín. Bude tedy nezbytné připravit samostatná očkovací centra, neboť stávající operativně připravená pracoviště by již neumožňovala realizovat očkování v potřebném množství,“ dodal Červíček.