"Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky a podobně. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií," varuje Český hydrometeorologický ústav.

Kromě toho se od vyšších poloh budou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Má vydatně sněžit. V Orlických horách by mělo připadnout 10 až 30 centimetrů nového sněhu, v Krkonoších místy dokonce až půl metru.

Některé silnice tak mohou být nesjízdné, řidiči by při cestách do hor neměli zapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy i nářadí k případnému vyproštění vozidla. Přibalit by si s sebou měli také teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a jídla a většinu cesty naplánovat tak, aby proběhla za denního světla. Na horách je třeba dodržovat pokyny Horské služby.