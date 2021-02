Přetíženým nemocnicím pomůže s lůžky Polsko

Královéhradecký kraj by mohl v případě zaplnění nemocničních kapacit a nemožnosti dalšího převozu do ostatních regionů České republiky převážet pacienty do polských nemocnic v příhraničí.

V úterý 9. února Záchranná služba se svým vozem Fenix převezla z Náchodské nemocnice část pacientů s COVID-19 do jiných nemocnic v republice. | Foto: Deník / Michal Fanta

„V minulém týdnu proběhlo předběžné jednání s polskou stranou o možnostech případného využití příhraničních kapacit tamních nemocnic. Předběžně máme přislíbeno zhruba 35 lůžek, která bychom využili ve chvíli maximálního naplnění našich lůžkových kapacit bez možností dalšího přemístění pacientů do nemocnic v jiných regionech ČR. Zároveň jsem možnost přemístění pacientů i mimo území ČR v případě potřeby projednal s předsedou vlády, se kterým jsem domluven na způsobu požádání o případnou pomoc při převozu pacientů za hranice republiky,“ uvedl hejtman Martin Červíček. Nemocnice v Královéhradeckém kraji mají kapacitu 632 covidových lůžek. Nejvíce jsou aktuálně sledována lůžka pro akutní péči, kterých je (nejen těch covidových) v celém kraji na 230 a volných zbývají pouze čtyři desítky. Tato lůžka jsou důležitá nejen pro příjem pacientů s covidem vyžadujících intenzivní péči, ale i pro všechny ostatní pacienty. Ve škodováckých automobilkách evidují 300 nakažených Přečíst článek › Další covidová lůžka v regionu už nelze zřídit především z důvodu absence ošetřujícího personálu. Záchranáři proto převážejí pacienty mimo region tak, aby uvolnili kapacity pro další hospitalizované. Už ale ani nemocnice v okolních krajích by v následujících dnech nemusely mít dostatečné kapacity. Polská lůžka by tak měla být zálohou pro případ nejhoršího scénáře.