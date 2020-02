/FOTOGALERIE/ Prosincová změna v železniční dopravě v regionu přinesla mimo jiné i změnu v nasazení jiných vlakových souprav.

Osobní železniční doprava na Náchodsku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Místo Regionovy jezdí mezi Broumovem a Hradcem Králové motorové jednotky, které známe ze spěšných vlaků do Chocně. A ty mají svá pro a proti - co vyhovuje jednomu cestujícímu, je pro jiného nepříjemná překážka, která činí cestování náročnější hlavně ve chvílích, kdy je potřeba do vlaku nastoupit nebo z něj vystoupit.