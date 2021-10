Věra Luxová: „Takové tvrzení mi přijde nehorázné. Zvlášť, když tu manžel není a nemůže vyjádření dementovat. Manžel byl člověkem dialogu a snažil se, aby strany spolupracovaly. Samozřejmě, že by podpořil Spolu, nikoliv ČSSD.“

A pobouření vyjádřil také šéf lidovců Marian Jurečka. „To, co jsi dnes, Honzo, použil v debatě za argumentaci, je hodně za hranou férové diskuze,“ vzkázal.

„Jménem Věry Luxové se proti jeho výroku rázně ohrazuji a žádám o jeho omluvu. Josef Lux jako ideový otec čtyřkoliace by jistě podpořil projekt koalice Spolu,“ napsal Výborný na svém twitterovém účtu.

Na závěr superdebaty totiž Jan Hamáček apeloval na voliče KDU-ČSL. „Obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL, koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu je hlas pro ODS. KDU-ČSL i sociální demokracie hájily rodinné hodnoty. Máme hodně společného a jsem přesvědčený, že kdyby za této situace volil Josef Lux, tak by hlasoval pro sociální demokracii," prohlásil v České televizi Hamáček.

V předvolební debatě na České televizi zarezonovala slova Jana Hamáčka směrem k choceňskému patriotovi Josefu Luxovi, který by podle Hamáčka volil dnešní ČSSD. Jeho manželka Věra Luxová však Deníku řekla, že ji Hamáčkův výrok hluboce ranil. „Sledovala jsem televizní debatu a závěr pana Hamáčka mě velmi překvapil. Důrazně odmítám jeho vyjádření, že by můj manžel volil dnešní ČSSD,“ řekla dnes v exkluzivním rozhovoru pro Deník Věra Luxová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.