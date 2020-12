Po necelých dvou týdnech, kdy se mohli nechat zdarma otestovat antigenními testy učitelé, má od středečního rána stejnou možnost i široká veřejnost. Před samotným testem je ale potřeba se objednat přes rezervační systémy jednotlivých nemocnic. Otestovat se můžete na odběrovém místě u hradecké fakultní nemocnice i u ve všech krajských nemocnic – v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem. Ve čtvrtek zahájí antigenní testování i soukromá nemocnice ve Vrchlabí.

„Výpomoc během testování nám přislíbil krajský hasičský záchranný sbor a také Armáda ČR, jejichž příslušníci zajistí případné personální výpadky,“ popsal včera odpoledne hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Zájemci o testování by měli využívat odběrové místo v jejich spádové oblasti. Možnost nechat se otestovat nabízejí také ambulantní specialisté a soukromé ordinace, které se zapojily do iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Tu založili mimo jiných i dva stomatologové z Hradce Králové. Nejedná se však o odběrová místa pro širokou veřejnost, možnost otestovat se nabízejí pouze svým stálým pacientům. V Královéhradeckém kraji bylo ke včerejšímu večeru asi šest desítek takových míst. Jejich seznam naleznete na webu lekaripomahajicesku.cz.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je testování antigenními testy určeno pro lidi, kteří se cítí zdraví a netrpí příznaky onemocnění covid-19. Pokud máte příznaky, neměli byste chodit na plošné antigenní testování, ale telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který vám vystaví žádanku na klasický PCR test. Ty budou u všech nemocnic v kraji kontinuálně pokračovat i vedle antigenního testování.

Antigenní testy se ve všech nemocnicích v kraji provádí stejně jako klasické PCR testy výtěrem z nosohltanu. Jejich výhodou je to, že se výsledek dozvíte přímo na místě zhruba 15 minut po odběru. Pokud bude antigenní test pozitivní, budete vyzvání ještě k ověření pozitivit klasickým PCR testem.

S ohledem na kapacitu odběrových míst žádá kraj lidi, kteří potřebují negativní test pro návštěvu v sociálních zařízeních, aby využili testování přímo v těchto zařízeních. Přestože hradecký kraj je aktuálně jedním z nejvíce zasažených, zájem o testy zatím není nijak výrazný. Zatímco v některých pražských nemocnicích jsou už nyní plné i lednové termíny a například českobudějovické nemocnici pod náporem zájemců včera několikrát zkolaboval rezervační systém, v Královéhradeckém kraji mají lidé stále mnoho volných termínů. Ještě v úterý večer nebyl žádný problém objednat se na dnešní den v kterékoliv z šesti nemocnic napříč krajem. Rezervovaných bylo jen minimum termínů. O něco větší zájem je o termíny těsně před vánočními svátky. I na tyto dny ale zatím stále naleznete volné termíny.

V systému PES je na tom kraj nejhůř z Česka

Královéhradecký kraj je aktuálně v hodnocení protiepidemického systému PES na čísle 81. To odpovídá nejvyššímu pátému stupni, který značí kritický stav pohotovosti. Vyšší index rizika aktuálně nemá žádný kraj v České republice. Do fialové barvy, která označuje 5. stupeň pohotovosti, se zbarvilo všech pět okresů Královéhradeckého kraje. I to je napříč Českem unikát. Rozdíly mezi okresy jsou naprosto zanedbatelné. Nejvyšší index rizika hlásí Rychnovsko a Jičínsko (81), nejméně má Trutnovsko (78).

Situace se v kraji horší i v počtu aktivních případů. Jen za posledních 24 hodin se počet aktuálně nemocných zvedl o zhruba dvě stovky. Za týden téměř o sedm stovek.

Odkazy na rezervační systémy nemocnic:



Fakultní nemocnice Hradec Králové

https://reservatic.com/public_services/fakultni-nemocnice-hradec-kralove-antigenni-testy/public_operations/5496/new_reservation?place_id=2532



ON Náchod

https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s.reenio.cz/cs/#/terms



ON Trutnov

https://reservatic.com/cs/public_services/oblastni-nemocnice-trutnov-a-s-odberove-centrum-poc/public_operations/5283/new_reservation?place_id=2630



ON Jičín

https://reservatic.com/cs/public_services/oblastni-nemocnice-jicin-a-s



Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s-rk.reenio.cz/cs/#/terms



Městská nemocnice Dvůr Králové n. L.

https://reservatic.com/cs/public_services/mestska-nemocnice-dvur-kralove-nad-labem



Nemocnice Vrchlabí

rezervační systém se připravuje, dostupný bude na webu www.nemocnicevrchlabi.cz