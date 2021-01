Veškeré zásoby vakcíny proti covidu, které kraj od začátku roku obdržel, jsou vyočkované. Celkem se jedná o 1365 lahviček. Pokud by se zdravotníkům podařilo z každé natáhnout šest dávek vakcíny, znamenalo by to dohromady přes osm tisíc očkovacích dávek. Hejtman Martin Červíček (ODS) zároveň oznámil, že Královéhradecký kraj, který je aktuálně jedním z nejzasaženějších v celém Česku, podle slibu premiéra Andreje Babiše (ANO) dostane další várku vakcín v plné výši. Do Česka přitom tento týden dojde od firmy Pfizer pokrácená dávka.

Aktuálně se očkuje na sedmi místech v kraji – v hradecké fakultní nemocnici, krajských nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem a v soukromé nemocnici ve Vrchlabí. Kromě toho očkují v kraji také mobilní očkovací týmy.

Už v minulém týdnu očkovali zájemce z hradeckého Domova U Biřičky, ze zařízení Alzheimer Home ve Svobodě nad Úpou nebo z domovů pro seniory ve Vrchlabí či Hostinném. Další dvě desítky zařízení objíždí mobilní týmy tento týden. V Hradci a Náchodě začalo i očkování seniorů nad 80 let. Další nemocnice se mají přidat v nejbližších dnech.

Krajská očkovací strategie počítá s tím, že v prvním čtvrtletí do kraje dorazí 62 tisíc vakcín. „Když jsme se dívali na počty zdravotníků, rizikových pacientů, seniorů a personálu pečujícího o seniory, tak jsme zjistili, že bychom jen na to potřebovali asi 80 tisíc dávek,“ řekl Červíček.

Vzhledem k relativně nízkému počtu vakcín, které kraj do konce března dostane, není podle hejtmana zatím potřeba otevírat velká očkovací centra. „Nechci teď rychle zřizovat velká centra jenom proto, aby to pěkně vypadalo, bez problémů to zvládneme proočkovat v nemocnicích,“ uvedl Červíček. Ve druhém čtvrtletí by měl kraj podle dosavadních plánů ministerstva dostávat každý měsíc minimálně sto tisíc dávek. Na tuto dobu proto kraj očkovací centra připravuje.

V Aldisu se nakonec očkovat nebude

Největší kapacitu by mělo mít očkovací centrum v Hradci Králové. Nebude ale nakonec v kongresovém centru Aldis, o kterém už dříve hovořil poradce premiéra Roman Prymula i samotný kraj, ale přímo ve fakultní nemocnici. Od dubna tam zdravotníci proočkují minimálně 30 tisíc dávek měsíčně.

„Očkovat by se mělo v objektu interní péče, počítáme až s patnácti očkovacími týmy. S ředitelem fakultní nemocnice jsme se domluvili, že je to výhodnější z hlediska logistiky,“ vysvětlil změnu plánů královéhradecký hejtman.

Místa dalších očkovacích center v kraji se nemění. V Hotelu Beránek v Náchodě plánuje kraj očkovat v druhém čtvrtletí zhruba 22 tisíc dávek měsíčně. Zhruba patnáct tisíc dávek měsíčně by měli zdravotníci aplikovat na zimních stadionech v Jičíně a Trutnově a ve Společenském centru v Rychnově. Přes sedm tisíc pak v budově Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové. Kraj navíc jedná o zřízení detašovaných pracovišť v Novém Bydžově, Broumově a Jaroměři.

„Minimálně těch sto tisíc vakcín měsíčně budeme schopni naočkovat. Pokud by očkovali i praktičtí lékaři, bude to jedině plus, ale připravujeme se zatím na to, abychom to případně zvládli i bez nich,“ doplnil Červíček. Ten zároveň přiznal, že pokud se dávky do kraje výrazně nezvýší, potrvá očkování určitě déle než jen do letošního léta. „Proočkování populace do léta nevypadá nyní reálně. Předpokládám, že se harmonogram bude posouvat, protože vakcín v tuto chvíli není dostatek,“ zakončil hejtman.

V kraji se vyskytuje britská mutace viru

Královéhradecký kraj jedním ze tří krajů, kde je podle Státního zdravotního ústavu potvrzený výskyt tzv. britské mutace koronaviru. Ta sice nezpůsobuje těžší průběh onemocnění, je ale výrazně nakažlivější. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se šíří asi o 40 procent rychleji. Spoluautor protiepidemického systému (PES) Jan Kulveit proto navrhuje připravit kvůli britské mutaci připravit i šestý stupeň systému PES. Vláda například kvůli britské mutaci uvažuje o zavedení povinnosti nosit v obchodech a hromadné dopravě respirátory, obyčejné roušky by nestačily.