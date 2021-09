Samotné demontáži lízátka, které k zemi snesly dva jeřáby, předcházely hodiny a hodiny příprav. Na demontáž prvního ze čtyřech lízátek se přišel podívat i autor této dominanty Miloš Morávek.

„Když jsem osvětlení projektoval, měl jsem původně tři varianty. Nakonec zvítězila tato varianta,“ zavzpomínal na vznik ikonické konstrukce Miloš Morávek. V tu chvíli prý sám netušil, že se ze stožárů, které poprvé ozářila v roce 1975 mač mezi hradeckými Votroky a pardubickým Slovanem, stane jedna z dominant města. Věděl však, že jejich životnost překročí desítky let. „Konstrukce stožárů je z oceli. Aby byla zaručena její životnost, tak prošla metalizací pomocí zinku a hliníku. Navíc jsou tu i dva krycí nátěry,“ dodal konstruktér. Ten je rád, že se lízátka vrátí na své místo i po dobudování nové arény: „Jsem patriot a nikdy mi nebylo jedno, jak město vypadá. U všeho, co jsem kdy dělal, jsem postupoval tak, aby konstrukce nebyla archaická, ale moderní. A to se mi u lízátek snad povedlo a budu rád, že se vrátí.“

Podle hlavního inženýra projektu nového stadionu Roberta Prixe se ikonické osvětlení vrátí na své místo příští rok. „Jakmile bude hotový věnec tribun a všechny železobetonové konstrukce hrubé stavby, tak se vrátí i repasovaná lízátka,“ uvedl Robert Prix. Ten měl i dobré zprávy pro všechny příznivce osvětlovacího stožáru: „Vyřešili jsme všechny problémy a lízátka se na své místo vrátí v identické velikosti.“ Plochu budoucího stadionu, který má být hotový v dubnu 2023 pak spolu s lízátky osvítí i další soustava světel. Ty boudou umístěny ve věnci tribun. Na složitou operaci s lízátky se přišel podívat i tvůrce budoucího stadionu architekt Tomáš Vymetálek. „Jsem rád, že jsem se tohoto dne dožil a těším se, že se repasovaná lízátka opět vrátí na své místo,“ nechal se slyšet Tomáš Vymetálek, který nový stadion vyprojektoval pro 8 tisíc diváků, kdy se tato kapacita bude možná rozšířit až na 9300 diváků.

Zdroj: Edita Novotná - dron

„Konstrukce stožárů je z oceli. Aby byla zaručena její životnost, tak prošla metalizací pomocí zinku a hliníku. Navíc jsou tu i dva krycí nátěry,“ dodal konstruktér. Ten je rád, že se lízátka vrátí na své místo i po dobudování nové arény: „Jsem patriot a nikdy mi nebylo jedno, jak město vypadá. U všeho, co jsem kdy dělal, jsem postupoval tak, aby konstrukce nebyla archaická, ale moderní. A to se mi u lízátek snad povedlo a budu rád, že se vrátí.“