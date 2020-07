Virus covid 19 se šíří krajem: nově se objevil na hradeckém úřadu Ředitelství silnic a dálnic, jehož provoz částečně ochromil. Hygienici zde v pondělí večer potvrdili pozitivní test u jedné z pracovnic. Ta se údajně kontaktovala s člověkem, který sice neměl žádné příznaky onemocnění, ale později byl na covid 19 pozitivní.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Čekáme na zprávu z hygieny, kdo půjde do karantény, kdo na testy a samozřejmě to negativně ovlivní naši práci,“ přiznává ředitel Marek Novotný, podle kterého byl diagnostický postup bleskový. Pobočka okamžitě zrušila veškerá externí jednání, která nahradí formou elektronických teamsů. Pracovníci musí dodržovat vnitřní opatření, to znamená návrat k rouškám a dvoumetrovým odstupům.