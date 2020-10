Hodně náročný den zažili včera obyvatelé nejpostiženějších oblastí na Trutnovsku a Broumovsku a také příslušníci hasičského záchranného sboru. Během dne vyjížděli hasiči k více než 40 případům.

„Většinu technických pomocí zajišťovaly profesionální a dobrovolné jednotky na Trutnovsku. Zejména v horských oblastech odstraňovali hasiči popadané stromy a jejich části z komunikací, případně docházelo k vyvracení stromů na budovy. Nikdo nebyl naštěstí zraněn,“ informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.

Další práci měli hasiči na Broumovsku. Přímo v Broumově odstraňovali nánosy dřevin z řeky Stěnavy a odstraňovali vzpříčené kmeny stromů pod mostním obloukem. Právě Stěnava byla včera nejvíce rozvodněným tokem v kraji. Zatímco o úterní půlnoci dosahovala hladina Stěnavy v Meziměstí 54 centimetrů a průtok nebyl ani 4,5 kubíku za vteřinu, tak ve středu krátce před osmou ranní dosáhla hladina 110 centimetrů a průtoku 15,6 kubíku za vteřinu. Tím se řeka dostala na 3. stupeň povodňové aktivity.

Vzhledem k situaci hned ráno zasedla v Meziměstí povodňová komise. „Technické služby objíždějí okolí řeky, kontroluje se propustnost příkopů a propustků jestli nepotřebují vyčistit. Připravujeme se na to, kdyby Stěnava opravdu vyskočila, tak máme vytipovaná místa a objekty, kde je potřeba navézt pytle, aby voda nešla do vchodů panelových domů,“ říkal starosta Meziměstí Pavel Hečko.

Na černé scénáře nakonec nedošlo. Stěnava včera kulminovala už v devět hodin na výšce hladiny 111 centimetrů. Během dne pak postupně klesala. O něco později kulminovala v Otovicích, kde opouští české území a pokračuje do Polska. Do středečního poledne se tam hladina zvedla ze 66 na 184 cm. Na druhém stupni povodňové aktivity vydržela do 15 hodin.

Na první stupeň povodňové aktivity dosáhly během středy i další řeky v kraji. Divoká Orlice v Orlickém Záhoří, Bělá v nedaleké Jedlové, Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí a také Labe ve Špindlerově Mlýně. Podle meteorologů hrozí zvyšování hladin řek i v dalších dnech. Déšť se dá totiž očekávat i během dneška a zítřka. Pro Broumovsko platí kvůli povodňovému ohrožení nejvyšší stupeň výstrahy. Povodňová pohotovost platí také v Kostelci nad orlicí.