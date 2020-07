Takřka každý, kdo ve středu dopoledne směřoval na hradeckém hlavním vlakovém nádraží k výlukovým autobusům směr Poděbrady, to ještě ve vestibulu nádražní budovy bral přes trafiku, aby si na cestu koupil vodu. Nikdo totiž netušil, zda autobusy, které až do 9. srpna nahradí mezi Hradcem a Poděbrady vlaky, disponují funkční klimatizací. Někteří ani netušili, že budou muset vlak vyměnit právě za autobus.

rekonstruovaný strop Hradeckého hlavního nádraží. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Je to šlendrián. To, že je výluka, jsem se dozvěděl až tady u lístků. Přitom je to velmi vytížená trať a lidé by o takových komplikacích měli vědět,“ rozčiloval se Jiří Kulhánek při cestě k autobusu a v ruce svíral právě zakoupenou balenou vodu. Své rozčarování neskrývala ani paní Lenka, která místo autobusu raději z Prahy využila delší spoj s přestupem přes Pardubice.